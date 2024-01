Broncano da su versión sobre lo ocurrido con la entrevista a María Pombo: “Creo que ella arriesgó”

Lola Lolita fue la invitada de este martes, 30 de enero, a La Resistencia. Una de las influencers de moda de nuestro país se sentó frente a David Broncano, más de un año después de que lo hiciera María Pombo con una entrevista que estuvo dando de qué hablar durante meses.

Por eso mismo, la entrevistada de esta noche transmitió al presentador sus dudas al acudir al programa: “Creía que lo iba a pasar mal porque impones mucho y como algunas compañeras no se han llevado un buen recuerdo...”. Al escuchar tal afirmación, él preguntó a quién se refería y ella ironizó: “La Pombo, tu amiga”.

Broncano no dudó en explicar al público a lo que se refería Lola Lolita: “Ya lo he visto, es que no lo sabía, y luego vi el otro día que le habían hecho un documental y decía que lo había pasado mal aquí”, lamentó refiriéndose a una parte en la que la influencer aseguraba que se había arrepentido de acudir al espacio (aunque no lo citaba directamente).

“Pero si hasta le pusimos el himno de España” interrumpió Grison y el presentador lo confirmó: “Le pusimos lo que ella pedía”. Momento en el que compartió su visión sobre lo que ocurrió en aquella entrevista: “Creo que ella arriesgó, fue con la ironía del himno de España, vacilar y tal... yo luego hablé con ella cuando estuvo aquí y creo que se lo había pasado bien, pero la gente que estáis tan metidos y dependéis tanto de redes...”, dejó caer.

Que se puede estar a cero de follar, gente, que no pasa nada. Si es lo bonito de las Preguntas Clásicas™, que todas las respuestas son correctas. Aunque algún 0,2 tiene que haber por ahí seguro. pic.twitter.com/5v1wWr7Djm — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 30 de enero de 2024

Lola Lolita le entendió y añadió: “Te cogen a la mínima y te fulminan”. Broncano prosiguió: “Si le ponen cosas y tal para ella es una burbuja terrible pero aquí creo que se divirtió. Lo que pasa que después igual un tío suyo le dijo que 'cómo había dicho eso de Jesucristo, cómo ha bailado con el himno de España'... pero creo que lo hizo bien, estuvo graciosa. Hay que invitarla otra vez”, concluyó.

Mientras desde las redes sociales, el programa también repitió el mensaje: “Hay que volver a invitar a María Pombo, que estuvo divertida de la hostia la entrevista y es una de las más míticas del programa. Luego parece otra cosa si ves las redes sociales. Que aquí todos venimos a la broma, joder”.