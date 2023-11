Broncano selló la paz con 'Deforme Semanal' tras sus duras críticas en el pasado: “Me poníais como lo peor”

La visita a La Resistencia de Isa Calderón y Lucía Lijtmaer, presentadoras del famoso podcast Deforme Semanal Ideal Total, fue definida por David Broncano como “una historia bonita dentro del show business”. Y es que el presentador del programa de Movistar Plus+ ha sido durante años objeto de muchas de las bromas y críticas que las humoristas han lanzado desde su espacio a la hora de condenar el machismo dentro de la industria de la comedia. Este martes, ambas partes acabaron sellando la paz.

“Yo escuchaba mucho vuestro podcast, como mucha gente. Es cierto que algunas ocasiones se me mencionaba”, empezó señalando el conductor del late night de la plataforma de pago. “Te odiábamos y nos metíamos muchísimo contigo”, reconoció enseguida Calderón. “Yo escuchaba el programa como civil, porque me gustaba y lo hacíais muy bien, pero es cierto que de vez en cuando se me ponía como lo peor”, insistió Broncano.

En ese momento, Isa Calderón pidió la palabra para explicar los antecedentes de esta circunstancia: “Nosotras tenemos un podcast feminista. Entonces, nosotras odiábamos a los cómicos heterosexuales de toda la vida”, dijo la también guionista. “Tenéis motivos”, apuntó Broncano. “Porque habéis ocupado todos los espacios, todo tío: la radio, esto, lo otro, ¡todo! Llegamos nosotras, no nos hacía nadie ni puto caso, todos los cómicos pasaban de nosotras hasta que llegaste tú, que nos recomendaste. Pero antes te habíamos puesto a partir porque éramos unas resentidas y queríamos ganar tu dinero, que eres rico y nosotras no”, siguió argumentando la invitada.

El encontronazo en la calle que trajo la paz

Broncano recordó que, efectivamente, hubo un día en el que recomendó su podcast en La Vida Moderna que conducía junto a Ignatius y Quequé en la Cadena SER y, al tiempo, de acabaron encontrando por la calle: “Eso nos había desactivado absolutamente. Te recomienda una persona que tu estás criticando porque eres una rencorosa y de repente te lo cruzas”, continúo Lucía Lijtmaer, que rememoró como en ese momento pidió a su compañera que hiciesen como si no lo hubiesen visto.

“Tu nos dijiste: '¿No me vais ni a saludar o qué?'”, añadió la cómica, describiendo el encontronazo. “Ahí hubo una conversación en la puerta de un Carrefour. Sin yo pedirlo, os defendisteis, sobre todo Isa. En cuanto empezó la conversación me dijisteis: 'Te pedimos perdón'. Y yo: 'No hay que hacerlo, si tenéis razón'”, reconoció Broncano.

Todas las concursantas sabrán de sobra que siempre se nos ha dado palos desde @deformesemanal_, al programa en general y a Broncano en particular. Hasta que se conocieron las personas.



“Es que tú y yo curramos juntos en la SER, hace muchísimos años, en A vivir. Yo en un programa de los nuestros mentí para meterme contigo y dije que cuando iba a meter un enchufe tú rápidamente te me colaste cortándome a mí la movida. Diciendo como: '¡Qué hijo de puta que me ha quitado el enchufe!'”, confesó la entrevistada, asumiendo que aquello fue algo que se inventó.

Finalmente, Broncano recordó que durante ese encontronazo se produjo una circunstancia que parecía preparada por él a conciencia. Y es que durante el rato que estuvieron hablando, sólo se le acercaban mujeres de mediana edad a pedirle fotos y decirle lo mucho que lo admiraban: “Tuve mucha suerte”, bromeó el presentador, terminando de enterrar el hacha de guerra con las humoristas. “Es que encima es majo el tío. Gracias David”, han escrito tras la entrevista desde la cuenta oficial de Deforme Semanal en Twitter.