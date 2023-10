Javier Ambrossi y Javier Calvo, sobre las dudas con su marca Los Javis: “Entonces, ¿qué estabas haciendo antes?”

David Broncano recibió este miércoles la visita de Javier Calvo y Javier Ambrossi. La pareja acudió a La Resistencia para promocionar La Mesías, serie que este jueves estrena su cuarto capítulo en Movistar Plus+. Una ficción que, tal y como analizamos en nuestra crítica, ha encumbrado a Los Javis como cineastas al frente de un ambicioso proyecto que está teniendo una gran acogida entre el público y la crítica.

Durante la entrevista, el presentador preguntó a sus invitados cómo les sienta que se refieran a ellos generalmente como Los Javis y no por sus respectivos nombres: “Ha ido y venido. A mí hubo un momento de: 'Ay, no me gusta que me llamen así, porque quiero que sepan mi nombre'. Como para tomarme en serio. Pero ahora estoy muy orgulloso”, empezó reconociendo Ambrossi.

Javier Calvo, por su parte, comentó que “cuando estás más seguro, te da igual cómo te llamen”: “Pero cuando nos ha empezado a dar más igual ha ido justo este año en el que todo el mundo está empezando a decir: 'Vamos a dejar de llamarles Los Javis'. Como un acto de respeto”, añadió.

“Como un acto de: 'Nos gusta tanto vuestra serie que ahora sí te tengo respeto'. Entonces, ¿qué estabas haciendo antes? ¿Burlarte de mí?”, reflexionó Ambrossi mientras su pareja destacaba que, a raíz de las buena acogida que está teniendo La Mesías, en muchas críticas están diciendo que, a partir de ahora, hay que empezar a llamarles individualmente por sus nombres de pila. “Ahora se descubre entonces el pescado”, dijo irónico el hermano de la actriz Macarena García.

Finalmente, tras bromear con hacer un nuevo 'rebranding' con sus apellidos, acabaron desvelando el origen de su marca artística: “Fue Belén Cuesta la que empezó a decir Los Javis, Los Javis, Los Javis. Coloquialmente en las entrevistas lo decía y la gente se quedó con ello”, desveló el que fuese actor de Física o química. “A mí me gusta Los Javis, ¡reivindico Los Javis!”, concluyó Calvo. “Pierdes un poco tu identidad en favor del dúo”, señaló Ambrossi.

'La Resistencia', obligada a editar su entrevista

Otro llamativo momento de la entrevista llegó cuando los invitados recordaron cómo tuvieron que entrar en OT 2018 a mitad de la edición para sustituir a Itziar Castro -a la que no nombraron- tras su polémico despido como profesora de Interpretación de la Academia.

Fue entonces cuando, bromeando sobre el momento en el que Noemí Galera “encendió el foco de Los Javis para proyectarlo sobre el cielo”, en una analogía con Batman, Javier Calvo metió la pata y reveló un dato que nadie esperaba: la dirección exacta de su casa. Enseguida, Ambrossi y Broncano se llevaron las manos a la cabeza. Sin embargo, el domicilio no se pudo escuchar ya que el programa intervino en edición, colocando un pitido para proteger esta información.

“Es alucinante esto, acaba de decir la dirección de casa... Lo bueno es que nos vamos a mudar”, comentó su pareja al tiempo que el presentador desvelaba que también conocía la dirección de su futura vivienda, ya que un amigo suyo vive en frente y le informó de que los cineastas se habían comprado esa parcela.