Se buscan chicos para 'OT 2023', que llega al ecuador de su casting con éxito de convocatoria y dominio femenino

Operación Triunfo está de vuelta, y la expectación ya se hace notar. El talent show por excelencia de nuestra televisión prepara una nueva edición para Amazon Prime Video, OT 2023, que se estrenará este otoño y cuyos castings han llegado a su ecuador con un éxito de convocatoria que demuestra que la marca está tan viva como siempre.

Los castings de 'OT' en Valencia sorprenden al escoger a un 'espabilado' que tuvo una serie en Movistar Plus+

Más

El equipo de selección que encabeza Noemí Galera se desplazó los pasados 17 y 18 de julio hasta Valencia, la quinta parada de los castings y la última antes del parón veraniego. Una cita que batió todos los registros de participación de esta edición a la espera de retomar las pruebas en septiembre con las cuatro últimas ciudades (Las Palmas de Gran Canaria, Sevilla, Málaga y Madrid) y el casting final.

En la capital del Turia, los responsables de Gestmusic escucharon a 2.067 aspirantes a triunfito, superando las convocatorias de fechas anteriores en Barcelona, Zaragoza, Santiago de Compostela y Bilbao. En la suma de todas, hasta 6.344 artistas han probado suerte micrófono en mano, y 92 se han ganado una plaza en las pruebas definitivas que determinarán qué 16 tienen hueco en la Academia.

Estas cifras, aun sin contexto, resultan mareantes para cualquier formato televisivo, más si cabe para uno que lleva más de veinte años produciendo ediciones en distintas cadenas. Sin embargo, los datos toman más relevancia todavía si los ponemos en contraposición a los de las últimas temporadas, pues de mantener el mismo poder de convocatoria tras el verano, OT 2023 iría camino de superar la participación en dos de las tres últimas ediciones: OT 2017 y OT 2020.

Un éxito de convocatoria, camino de superar dos de los tres últimos 'OT'

“Estamos alucinando con la cantidad de gente que se está presentando y con el talento. Este país es una pasada, estamos muy contentos”, aseguró Noemí Galera el pasado 17 de julio en Valencia, donde también estuvo presente verTele para seguir el desarrollo de este primer tramo de las pruebas.

La directora de la Academia y responsable de los castings admitió estar “sorprendida” por seguir encadenando éxitos de convocatoria con un formato que con esta, alcanza las doce ediciones. “[Que pasen las ediciones y la gente se siga presentando] es algo que a mí me sorprende. Por las mañanas en Fase 1 siempre llamo a la productora para preguntar si hay gente, porque a lo mejor algún día no hay nadie. Y no, no. Siempre hay gente”, comentó.

Siempre hay gente, y mucha. Y es que de acuerdo a los datos facilitados por Prime Video a verTele, en las primeras cinco ciudades se han presentado ya 6.344 aspirantes. 370 de ellos han convencido a la propia Galera, Pablo Wessling, Mònica Carbonell e Ismael Agudo, que se encargan de repartir pegatinas en la Fase 1. Y de todos, 92 ya tienen un hueco en el casting final, que se celebrará una vez concluido el tour por España con todos los seleccionados en la Fase 2, también con colaboración de Manu Guix y Mamen Márquez.

La primera parada del nuevo OT 2023 de Amazon fue en Barcelona, donde se dieron cita 2.067 artistas en busca de su sueño. Fueron 82 más que los presentados en la convocatoria de OT 2020 (1.985), y de ellos pasaron el corte primero 132, y finalmente los 35 que volverán en las pruebas definitivas.

El equipo se desplazó después a Zaragoza, donde escucharon a 842 cantantes de los que pasaron 46 a la Fase 2, y 6 al casting final. En OT 2020, en Palma (no hubo convocatoria maña, pero sí balear) se congregaron 321 aspirantes, también menos que en la cita de este año.

La siguiente parada fue Santiago de Compostela, que también superó los datos de OT 2020 (612). Hasta 656 gallegos y gallegas demostraron su talento ante Galera y compañía, que repartieron 50 pegatinas y dieron únicamente 7 pases para el casting definitivo.

En Bilbao, 712 (frente a 732 de OT 2020) aspirantes esperaron horas de cola para intentar conseguir una de las 52 pegatinas repartidas por el equipo. 14 superaron la Fase 2 y buscarán la oportunidad de entrar en la Academia.

Los pronósticos se superaron del todo en Valencia, donde los responsables de casting escucharon a 2.067 personas. Fueron 567 más que en la última convocatoria, la de 2020. 90 de ellos pasaron a la Fase 2 y 23 también tratarán de superar el casting final y llegar a la gala 0 de Prime Video.

Si contemplamos el global, los castings de OT 2023 llegan a su ecuador con una cifra que supera las expectativas, ya que en las mismas cinco ciudades la edición más reciente congregó a menos aspirantes, un total de 5.150.

Por tanto, de mantenerse la misma expectación cuando se retomen las pruebas en septiembre, el nuevo Operación Triunfo tendría buen pronóstico para superar la cifra total de OT 2020 (10.000 aspirantes en la suma de todas las ciudades) y también la de OT 2017, que recibió a 9.833 artistas. Quedarían lejos, eso sí, los más de 16.000 que se presentaron a OT 2018, que llegó tras el fenómeno de la 'primera' hornada de TVE.

La explicación a este éxito de convocatoria la aporta la propia Galera: “No hay nadie a quien no le guste la música, y OT es un formato que creo que es perfecto. Y además nos vamos adaptando y actualizando, no es el mismo Operación Triunfo ahora que el de 2001. Este año estamos en Prime Video, que es lo que ya le faltaba al formato para renovarse”, agregó la directora, que además hizo hincapié en que “se han regenerado los aspirantes” tras un descanso de tres años.

Se buscan chicos para la Academia de 'OT 2023'

Qué debe tener un candidato ideal para entrar en Operación Triunfo es una pregunta que ha tenido que responder cientos de veces Noemí Galera, artífice junto a su equipo de 'detectar' estrellas como Aitana, David Bisbal, Lola Indigo, Manuel Carrasco, Pablo López o la propia Chenoa, que presentará el nuevo OT 2023.

“Lo principal es que canten bien. Si no cantan bien, por mucho carisma que tengan, es complicado. OT es un programa de música. Es verdad que luego hay un conjunto de cosas, y a lo mejor alguien que canta muy muy bien le decimos que no porque le faltan otras”, defendió en Valencia la directora de casting, que afirmó que la fórmula del concursante ideal “no es una ecuación matemática” y que tras tantos años haciendo castings, la intuición está muy desarrollada: “Tenemos mucho callo haciendo este programa y hay muchos a los que ya conocemos”.

Tras pasar por cinco ciudades, 92 artistas tienen ese “conjunto de cosas” que les da una plaza en el casting final y la posibilidad de ser uno de los 16 concursantes oficiales. Pero si hay algo que llama la atención de esa cifra no es tanto el total, que también, como los perfiles y su segregación por sexos.

En la primera parte de los castings del nuevo Operación Triunfo, el equipo ha encontrado 64 artistas mujeres con potencial por 28 hombres, según datos recopilados por verTele. Es decir, un 70% de los elegidos hasta ahora para el casting final son chicas, y sólo un 30% chicos.

Este dato no significa, en ningún caso, que entre esos 28 aspirantes masculinos no haya ocho jóvenes estrellas con talento y carisma más que suficientes para componer la nueva generación de 16 triunfitos y triunfitas. Sin embargo, sí resulta llamativo que entre los 656 aspirantes que probaron suerte en Santiago de Compostela ningún chico lograse pasar de la Fase 2, o que sólo 4 de los 842 de Zaragoza fuesen seleccionados para el casting final.

Un único vistazo a las colas de las pruebas de Operación Triunfo es suficiente para ver que entre los aspirantes hay mayoría femenina. Y un análisis de los datos sostiene la conclusión de que por el momento, el equipo ha encontrado más perfiles de mujeres con ese 'duende' que busca OT, que hombres.

Esta descompensación se puede explicar por el tipo de artistas que han probado suerte en el casting, ya sea que haya mujeres con registros más variados, o incluso que el equipo tenga más claro qué perfiles masculinos busca y deje fuera a los que no encajan. Pero también se encuentra una razón objetiva, y que nos lleva de vuelta a los datos: el público que sigue Operación Triunfo es mayoritariamente femenino, por lo que no es descabellado que haya más mujeres que hombres con el sueño de participar en su programa favorito.

Según datos de Kantar facilitados por la consultora Dos30' a verTele, las tres últimas ediciones emitidas en TVE triunfaron más entre las mujeres: OT 2017 promedió un 20,9% entre mujeres por un 16,8% entre hombres; OT 2018 un 17,2% frente a un 13,3%; y OT 2020, un 13,5% femenino ante un 10,1% de público masculino.

En las cuatro fechas de septiembre, los responsables de casting de OT 2023 tendrán la posibilidad de equilibrar -o no- esa balanza a fin de tener a los mejores en las pruebas definitivas, y dar con una generación única para la primera edición de la historia de Operación Triunfo que se integrará al 100% en el mercado digital y que se verá en más de 30 países a través de Amazon Prime Video.