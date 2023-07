Así cambia la oferta de Movistar Plus+: los canales que desaparecen junto con #0 y todos los que llegan

Este lunes 31 de julio marca el final de una era en Movistar Plus+. La plataforma de Telefónica iniciará el martes 1 de agosto una nueva etapa con un renovado servicio de televisión que ya no estará únicamente disponible para clientes de miMovistar, como hasta ahora, sino que se abrirá a todo el público, con independencia de su operador, en modalidad de OTT.

Movistar Plus+ se relanza para competir con Netflix: se abre a cualquier cliente en streaming y pone fin a la marca #0

Más

Esto trae aparejado varios cambios. El principal es el ya comentado adiós a la marca #0, después de siete años. Desde agosto, su lugar como canal bandera de la plataforma será para “Movistar Plus+”, donde se concentrará lo más destacado del servicio.

Esto incluye todas las novedades de ficción, pero también programas como La Resistencia, Ilustres ignorantes, Leo Talks o el pendiente de estreno That's My Jam. Además, habrá espacio para música, documentales y competiciones deportivas, además del partido de Movistar Plus+ de Liga y de Champions. Es decir, no desaparecen los contenidos que se podían consumir en #0 como tal, sino la marca bajo la que se aglutinaban, con la que se trataba de mantener el espíritu de lo que era el antiguo Canal Plus.

Los canales que desaparecen y los que llegan

De la misma manera, también desaparecen otras marcas junto a #0: Estrenos por M+, Estrenos por M+ 2, Series 2 por M+ y M+ Fest. Ambas darán paso a otras nuevas banderolas:

Cine por M+: este llegará para sustituir a los dos canales Estrenos por M+, y emitirán diariamente las películas de estreno de la plataforma.

este llegará para sustituir a los dos canales Estrenos por M+, y emitirán diariamente las películas de estreno de la plataforma. Series por M+: aglutinará los contenidos de Series 2 por M+; cuenta con las series originales de Movistar Plus+, y un catálogo de 42 títulos y 65 temporadas en total. Entre otras, por ejemplo, la inminente temporada final de Billions, que se estrena el 12 de agosto.

Originales por M+ : una nueva marca que concentrará el contenido de producción propia de la plataforma: series, documentales y programas.

: una nueva marca que concentrará el contenido de producción propia de la plataforma: series, documentales y programas. Música por M+: viene a sustituir a M+ Fest, e incluirá una amplia variedad de documentales y reportajes sobre actualidad, sociedad, cultura, naturaleza y deportes.

viene a sustituir a M+ Fest, e incluirá una amplia variedad de documentales y reportajes sobre actualidad, sociedad, cultura, naturaleza y deportes. Documentales por M+: amplia variedad de documentales y reportajes sobre actualidad, sociedad, cultura, naturaleza y deportes.

Además de estos, se mantienen los dos canales de la marca deportiva de Movistar Plus+, Vamos y Ellas Vamos. Asimismo, continúan en activo el canal de La Resistencia 24 horas, las cadenas autonómicas y cadenas presentes en la TDT. Además, claro está, de la oferta de canales ya acostumbrada: FOX, AXN, Warner TV, TCM, Canal Hollywood, National Geographic, Historia, Canal Cocina, Nickelodeon, Baby TV, BBC, CNN...

Así quedan los diales

El canal Movistar Plus+ ocupará el dial 7 que hasta ahora era de #0. Por lo demás, sí habrá una reorganización del resto de canales: Cine por M+ pasará al dial 11, Series por M+, al 12; Originales, al 13; y Documentales y Música pasarán a estar en el 30 y 31, respectivamente.

Y junto a los nuevos, también hay movimientos en el dial de los canales ya existentes: La Resistencia por M+ pasa del dial 21 al dial 32.

Por último, los partidos de pretemporada se podrán ver en el canal LaLiga TV por M+ (dial 52) y en el canal Champions Tour por M+, que ofrecerá al completo la gira estadounidense del Real Madrid y FC Barcelona en los diales 55 y 57 (en función de la oferta de fútbol contratada). De esta forma, los clientes con LALIGA podrán disfrutar de estos partidos en el dial 55, mientras que los clientes que sólo tengan contratada Liga de Campeones, lo harán en el dial 57.

Dos tarifas, para clientes de miMovistar y para los que no lo son

A partir del 1 de agosto, tanto los clientes de Movistar Plus+, como aquellos de otros operadores, podrán acceder al nuevo paquete Movistar Plus+, que reemplazará, en el servicio miMovistar de nuestros clientes, a Movistar Plus+ Esencial. La nueva programación de Movistar Plus+ como plataforma contendrá lo que ya se podía esperar de esta. Se mantienen las funcionalidades de la televisión de Movistar, como la posibilidad de rebobinar, la grabación o programación, la posibilidad de consumo multidispositivo o recuperar contenidos a la carta.

Los actuales clientes de miMovistar que ya tengan el paquete Esencial verán su programación actualizada de manera automática, según el servicio de Telefónica, por el mismo precio de 11€ al mes. Además, tendrán la posibilidad de acceder a otros paquetes premium: Fútbol Total, con todos los partidos de todas las competiciones; Deportes Total, con todos los encuentros y competiciones deportivas en exclusiva; Ficción Total, con todo el cine y la ficción de carácter temático; y la posibilidad de integrar aplicaciones de streaming como Netflix. Asimismo, cualquier cliente de miMovistar que no tenga el paquete Esencial puede contratar el nuevo servicio por el precio indicado. a través de los canales habituales Movistar (tiendas, 1004 y movistar.es).

En lo que respecta al resto de clientes, sea cual sea su operador, también podrá contratar Movistar Plus+, por 14€ al mes y en modalidad OTT (streaming vía APP, Android o iOS, y a través de la web).