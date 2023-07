Movistar Plus+ se relanza para competir con Netflix: se abre a cualquier cliente en streaming y pone fin a la marca #0

Movistar Plus+ afronta su relanzamiento en el mercado de streaming, con importantes cambios: a partir del 1 de agosto, Movistar ofrecerá un “nuevo y reforzado servicio de televisión” que estará disponible para los clientes de miMovistar y que, además, se abrirá a todo el público, sea cual sea su operador, en modalidad de OTT.

Es decir, pasará a buscar la competición de forma directa con Netflix, Amazon Prime Video y el resto de plataformas, replanteando su modo de consumo. Lo hará ofreciendo dos nuevas tarifas, una para quienes sean ya clientes (con el importe ya conocido) y para quienes no lo sean.

Esto trae aparejado un cambio principal: la desaparición como canal de la marca #0. El canal cerrará el 31 de julio, siete años después de su lanzamiento. Un día después, indica la compañía, la plataforma lanzará el canal lineal Movistar Plus+, que tomará su relevo en el dial 7 como la nueva cadena del servicio.

El nuevo canal bandera mantendrá sus contenidos

En el canal Movistar Plus+ se concentrará lo más destacado del servicio. Esto incluye, citando a la plataforma, todas las novedades de ficción, pero también programas como La Resistencia, Ilustres ignorantes, Leo Talks o el pendiente de estreno That's My Jam con Arturo Valls. Además, habrá espacio para música, documentales y citas clave de competiciones deportivas como la NBA, la ACB, el tenis o el rugby, además del partido de Movistar Plus+ de Liga y de Champions. Es decir, no desaparecen los contenidos que se podían consumir en #0 como tal, sino la marca bajo la que se aglutinaban, con la que se trataba de mantener el espíritu de lo que era el antiguo Canal Plus.

Sobre esta canal bandera se crearán cuatro canales temáticos originales: Cine, Series, Música y Documentales. También se incorporan a la oferta Originales y un canal pop-up cada mes, además de Vamos, Ellas Vamos, un canal de La Resistencia 24 horas, autonómicas y todas las cadenas presentes en la TDT.

Cine: habrá un estreno diario al que se suma una amplia oferta cinematográfica comercial, las películas premiadas en los Oscar así como la ceremonia en exclusiva, largometrajes reconocidos en los principales festivales y una amplia oferta de cine español.

habrá un estreno diario al que se suma una amplia oferta cinematográfica comercial, las películas premiadas en los Oscar así como la ceremonia en exclusiva, largometrajes reconocidos en los principales festivales y una amplia oferta de cine español. Series: se incluyen todas las originales de Movistar Plus+ y una selección de ficciones internacionales con estrenos simultáneos con las pantallas estadounidenses.

se incluyen todas las originales de Movistar Plus+ y una selección de ficciones internacionales con estrenos simultáneos con las pantallas estadounidenses. Deportes: Se incluyen las competiciones de baloncesto, rugby, tenis, por citar algunas, como la NBA, la Liga Endesa con la Copa ACB, la NFL con la Superbowl, el torneo Seis Naciones, la Bundesliga alemana, la Serie A italiana, LALIGA Hypermotion (Segunda División), la Supercopa de España y Wimbledon y los Masters 1000.

Se incluyen las competiciones de baloncesto, rugby, tenis, por citar algunas, como la NBA, la Liga Endesa con la Copa ACB, la NFL con la Superbowl, el torneo Seis Naciones, la Bundesliga alemana, la Serie A italiana, LALIGA Hypermotion (Segunda División), la Supercopa de España y Wimbledon y los Masters 1000. Fútbol: incluye un Partido de LALIGA y uno de la Champions League cada jornada, “encuentros que se irán conociendo semanalmente y que se seleccionarán en función del interés de las competiciones”.

incluye un Partido de LALIGA y uno de la Champions League cada jornada, “encuentros que se irán conociendo semanalmente y que se seleccionarán en función del interés de las competiciones”. Documentales: los más destacados del panorama internacional y nacional, con producciones de marcas como BBC y especial atención a géneros como el true crime.

los más destacados del panorama internacional y nacional, con producciones de marcas como BBC y especial atención a géneros como el true crime. Entretenimiento y música: con los programas La Resistencia, El Día Después, Ilustres Ignorantes y novedadades como That’s my Jam, así como conciertos y los grandes festivales.

con los programas La Resistencia, El Día Después, Ilustres Ignorantes y novedadades como That’s my Jam, así como conciertos y los grandes festivales. La TV de siempre (TDT) integrada en la plataforma, además de los canales internacionales de series y cine (FOX, AXN, Warner TV, TCM, Canal Hollywood...), documentales y aficiones (National Geographic, Historia, Canal Cocina,...), infantil (Nickelodeon, Baby TV...) e información (BBC, CNN...).

Dos tarifas, para clientes de miMovistar y para los que no lo son

A partir del 1 de agosto, tanto los clientes de Movistar Plus+, como aquellos de otros operadores, podrán acceder al nuevo paquete Movistar Plus+, que reemplazará, en el servicio miMovistar de nuestros clientes, a Movistar Plus+ Esencial. La nueva programación de Movistar Plus+ como plataforma contendrá lo que ya se podía esperar de esta. El objetivo de esta reestructuración es la de reorganizarse bajo una oferta única con diferentes contenidos de amplio espectro.

Se mantienen las funcionalidades de la televisión de Movistar, como la posibilidad de rebobinar, la grabación o programación, la posibilidad de consumo multidispositivo o recuperar contenidos a la carta.

Los actuales clientes de miMovistar que ya tengan el paquete Esencial verán su programación reforzada y actualizada de manera automática, según el servicio de Telefónica, sin necesidad de hacer nada, por el mismo precio de 11€ al mes. Además, tendrán la posibilidad de acceder a otros paquetes premium: Fútbol Total, con todos los partidos de todas las competiciones; Deportes Total, con todos los encuentros y competiciones deportivas en exclusiva; Ficción Total, con todo el cine y la ficción de carácer temático; y la posibilidad de integrar aplicaciones de streaming como Netflix. Asimismo, cualquier cliente de miMovistar que no tenga el paquete Esencial puede contratar el nuevo servicio por el precio indicado. a través de los canales habituales Movistar (tiendas, 1004 y movistar.es).

En lo que respecta al resto de clientes, sea cual sea su operador, también podrá contratar Movistar Plus+, por 14€ al mes y en modalidad OTT (streaming vía APP, Android o iOS, y a través de la web).