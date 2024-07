Carlos Sobera se multiplica en Telecinco y presentará también su nuevo concurso, 'Todos por ti'

Apenas un día después de haber estrenado con éxito First Dates Hotel, Carlos Sobera suma un nuevo programa en Telecinco. El presentador vasco se pondrá a los mandos de Todos por ti, un nuevo concurso de entretenimiento familiar basado en Surprize Fund, formato holandés de Talpa Studios.

Detrás de la versión española del formato se encuentra la productora Topanga Crea, compañía emergente que tiene al frente a Baldomero Limón, otrora productor ejecutivo de MasterChef Celebrity y director de formatos como Adán y Eva, y con larga experiencia en productoras como La Cometa TV y Boomerang TV.

Aunque el nombre que más destaca es el de Sobera, que deja clara su posición prioritaria en Mediaset, codo a codo con Jorge Javier Vázquez como principal imagen de su entretenimiento.

Sobera, imprescindible en el entretenimiento de Mediaset

En los últimos doce meses, el también actor y productor teatral ha encabezado hasta cuatro apuestas diferentes en el primer canal de Mediaset. Además de estar en el equipo de conductores de las galas de Supervivientes, ha encabezado El musical de tu vida y Mental Masters, combinando esta labor con la tira diaria First Dates, y sumando ahora su spin-off de reciente estreno. De hecho, fueron las grabaciones de First Dates Hotel las que le impidieron repetir funciones en Supervivientes All Stars.

“El que me vea, me tiene que ver muy feliz en Mediaset. No sé si voy a durar un año, diez o cien todavía, pero creo que en Mediaset estoy en el lugar adecuado, con la gente adecuada, y no tengo ninguna necesidad de moverme. Tengo además ese privilegio, que le ocurre a otros muchos más compañeros en la cadena, de poder hacer varias cosas a la vez”, comentaba el propio artista a verTele esta misma semana, con motivo del lanzamiento de First Dates Hotel.

Así es 'Todos por ti'

En Todos por ti, una persona acude al plató sin saber lo que le espera. El primer impacto se produce cuando al entrar se encuentra por sorpresa con que están presentes 15 familiares y mejores amigos y que han sido ellos lo que le han elegido para darle la posibilidad de cambiar su vida ganando un cuantioso premio económico.

Descubrirá además que estas personas han ido a ayudarle a ganar y a contar al mundo por qué creen que se merece realmente llevarse el premio a casa, un bote que ellos mismos han acumulado contestando por separado a las doce preguntas que después tendrá que responder el protagonista. Así, cada uno aportará una cifra a una torre de dinero donde quedarán reflejadas todas las sumas conseguidas, sin indicar cuánto corresponde a cada cual.

En el emocionante juego que se desarrollará a continuación, el concursante tendrá que ir acertando las preguntas y, si falla, tendrá que eliminar a familiares y amigos y con ellos la suma que estos han aportado al bote. Para lograr el objetivo dispondrá además de una serie de comodines y en la prueba final podrá ganar el bote conservado... o irse con las manos vacías.