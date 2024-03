Primera bronca en 'Supervivientes 2024' antes de su estreno: Carmen Borrego acaba llorando por Ángel Cristo

Los primeros conflictos entre los concursantes de Supervivientes 2024 han surgido incluso antes de que se estrene el programa. A pocas horas de que esto se produzca, Carmen Borrego y Ángel Cristo Jr., que esperan junto al resto de participantes su traslado a la isla, han protagonizado el primer rifirrafe de la edición.

Las imágenes de lo ocurrido se han emitido en Así es la vida, aunque el programa ha optado por ocultar el origen de la discusión para mantener el suspense hasta que el reality se estrene en la noche de este jueves.

Parece que la bronca entre ellos ha surgido por cuestiones familiares. Ángel Cristo, recordemos, está en los medios de comunicación desde que hace unos meses denunció los problemas que había sufrido en la infancia por culpa de sus padres, Bárbara Rey y Ángel Cristo; por su parte, Carmen Borrego ha formado parte de cualquier debate en torno a la vida de su madre, María Teresa Campos, fallecida en septiembre de 2023, y fue una de las tertulianas más críticas con la actitud del otro.

“Me voy a levantar, que me han llamado del geriátrico”, se le escucha decir a la celebrity. “Supéralo, Carmen”, le responde Cristo. “Yo tengo todo muy superado. Supera tú tu vida porque yo la mía la tengo superadísima”, le ha dicho visiblemente enfadada mientras se alejaba para llorar donde nadie la pudiera ver. “Hemos terminado de hablar”, ha zanjado el hijo de Bárbara Rey.

Borrego se ha desahogado con Kike Calleja y Pedro García Aguado, aunque también ha recibido el apoyo de otros 'supervivientes' que han censurado la actitud de Cristo.

“Cuando no tienes argumentos para defenderte, y sólo te defiendes atacando, es porque no tienes razón”, ha comentado la hermana de Terelu Campos. “Yo no dudo que haya tenido momentos malos con su madre. Lo que he hecho es juzgar una entrevista que ha dado en la tele”.