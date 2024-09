'#CASO' llegó a laSexta con buenos mimbres y sin esconder su evidente inspiración en 'Crims'

laSexta estrenó este miércoles 18 de septiembre #CASO, nueva apuesta por el true crime liderada por su trío estelar de los sucesos, Carlos Quílez, Cruz Morcillo y Bea Osa. Y lo hizo con una buena acogida en lo que a audiencias y críticas se refiere, destacando especialmente la calidad del formato, pero con una comparación repetida con Crims por su más que evidente inspiración.

Como avanzamos en exclusiva en verTele, este nuevo formato de prime time cuenta con seis entregas autoconclusivas, dispuestas a “arrojar luz” sobre crímenes producidos en distintos puntos de España que causaron gran conmoción en su momento. El primero, en el que se centró la estrega de estreno, fue el crimen de Mercedes Lázaro a inicios de los 90 en Zaragoza y la posterior investigación que reveló la existencia de un asesino en serie. Y la acogida del público fue de notable alto: un 7.5% de cuota en laSexta.

Las opiniones de los espectadores en redes sociales fueron también de aprobado, en especial de aquellos amantes del género que reciben con los brazos abiertos cada nuevo formato que analice con criterio y calidad sucesos de calado. Y echando un vistazo a esta primera entrega, se puede decir ambos aspectos estuvieron a la altura de la apuesta.

En cada episodio de #CASO, empezando desde el estreno, Carlos Quílez toma la voz cantante para ser el narrador principal del suceso a investigar. Cruz Morcillo y Bea Osa, sin embargo, quedan a su sombra con papeles más secundarios, ya que sus participaciones se muestran intercaladas entre otros testimonios para aportar algunos datos.

Las intervenciones de las dos periodistas, además, resultan excesivamente encorsetadas para el perfil de ambas, que acostumbran a desenvolverse con soltura sin guion en otros programas. Como resultado, su protagonismo se desdibuja muy a la sombra de Quílez, que asume el rol de un 'tocayo' catalán que parece haber inspirado de manera significativa a este nuevo programa en fondo y forma.

🗞️ La portada de El Heraldo de Aragón del 5 de marzo de 1992 dejó a los zaragozanos completamente conmocionados.



En ella se informaba del asesinato de una joven de 25 años. Su nombre era Mercedes Lázaro.



📺 Arranca #CASO, con @carlosquilezl, @cruzmorcillo y @beaosa pic.twitter.com/ZHPdSNuDMy — laSexta (@laSextaTV) September 18, 2024

'Crims', una inspiración para '#CASO'

Es habitual cada vez que ve la luz un nuevo proyecto true crime que se recurra sin mucho filtro a asemejarlo al que es a día de hoy el rey del género en España: Carles Porta. Y no sorprende, ya que el éxito de Crims primero en TV3 y posteriormente en Movistar Plus+ y Netflix le ha convertido no sólo en una figura a admirar por los amantes de este tipo de formatos, sino también en un referente.

Sin embargo, la inspiración en este #CASO producido por La caña brothers va un paso más allá, pues recuerda a Crims desde su primer minuto, con una intro excesivamente similar a la del espacio catalán, hasta el último.

A aquellos que hayan visto alguna vez el formato de Porta, en su versión original o en la doblada al castellano, les serán familiares estas palabras que suenan con una voz en off mientras en pantalla aparecen imágenes recurso de la ciudad de Barcelona de noche: “Todo lo que veréis en este programa ha pasado. Los hechos, los nombres y los lugares son reales. En algunas descripciones este programa podría herir sensibilidades. Relatamos crímenes reales, la realidad y la muerte no entienden de sensibilidad”.

Quienes este miércoles se asomaran además al primer #CASO de laSexta, pudieron ver un arranque con imágenes recurso de la ciudad de Madrid, de noche, con la siguiente voz en off: “La historia que vais a ver a continuación es el resultado de una investigación basada en hechos contrastados. Los datos, los testimonios y los lugares son reales”.

Tras ese mensaje aparece en pantalla Carlos Quílez, que en el programa ejerce de narrador de la historia y que es el encargado de dar la bienvenida a los espectadores en solitario, sin presencia de sus dos compañeras de proyecto: “Soy Carlos Quílez y os invito a desentrañar con nosotros el caso de esta noche”.

La referencia de Crims es difícil de olvidar para aquellos que hayan visto aunque sea un sólo episodio: “Hola, soy Carles Porta, gracias por acompañarnos (...) Intentaremos poner luz en la oscuridad. Comenzamos”.

Este inicio, con estos recursos y con Carlos en el papel de Carles, no es la única inspiración que puede apreciarse en el primer episodio. Y es que este al completo emplea una estructura narrativa muy similar y que la acerca a Crims más que otros true crimes que también han sido sometidos a comparaciones.

El tono y las herramientas narrativas invitan a pensar que se ha llevado a cabo más una adaptación que un formato nuevo, ya que juega con las mismas armas: la narración de Quílez ejerce como hilo conductor y se entrelaza con testimonios, el gran valor de este tipo de formatos, y con imágenes recurso que son esencialmente recreaciones y archivo.

Así las cosas, y más allá de esta evidente inspiración, #CASO ha dado un primer paso más que interesante en laSexta, que confía en que pueda convertirse en un formato competitivo dentro de una noche, la del miércoles, de ofertas a la baja en la televisión en abierto. Por su calidad, y por el éxito que cosecha el género en otras cadenas y ventanas, tiene opciones de desmarcarse como uno de sus aciertos de la temporada.