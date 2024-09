Germán González debuta en TVE como presentador tras el universo 'Sálvame': “Sentí que fallaba un poco a Jorge Javier”

Germán González se encuentra en uno de los momentos más dulces de su carrera profesional. Después de mucho tiempo como 'actor secundario' de nuestra televisión, el cántabro ha dado el salto a la primera línea, convirtiéndose a sus 38 años en presentador junto a Lydia Bosch de El gran premio de la cocina, el nuevo talent culinario “en tiempo real” que ha llegado algo tibio en audiencias a la franja del mediodía de TVE.

“Me preocupa pero no mucho, porque estoy confiado en el sentido de que no depende de mí”, responde González a verTele y los periodistas -en una entrevista que tuvo lugar en el marco de la presentación de su nuevo programa en el reciente FesTVal de Vitoria- al ser preguntado sobre si siente presión por los datos. “No me preocupa en exceso porque sé que La Ruleta es superlíder y nosotros competimos con otras armas. Nuestros concursantes son siempre los mismos y como es diario os vais a familiarizar con ellos”, augura.

Tras sus primeras grabaciones, Germán González se muestra “sorprendido” de su labor ante las cámaras: “Soy el primero que a veces desconfía de mí”, declara, reconociendo sentirse “muy libre” en TVE para “hacer lo que me apetece hacer y decir el chiste que me apetece”. “También es verdad que yo soy bastante políticamente correcto, no soy incómodo, creo. Lo he podido ser en algún sitio, en algún momento, o me han catalogado así, pero no soy incómodo”, añade.

El presentador se refiere así a su pasado más reciente en la pequeña pantalla, donde ha sido cara asidua del llamado “universo Sálvame”, programa que lo catapultó a la fama y en el que colaboró -elaborando muchas de sus ácidas piezas- hasta su cancelación definitiva en Telecinco. Tras este revés, González siguió vinculado a Jorge Javier Vázquez, primero como rostro del fallido Cuentos chinos y, este mismo verano, como guionista de El diario de Jorge, programa que ha acabado abandonando al aceptar este reto que ahora se le ha presentado en la televisión pública.

“Fue complicado, a nivel nervios y a nivel psicológico, porque quería que me cogieran en esto, pero tenía que decir adiós a una empresa de un día para otro y, sobre todo, sentía que fallaba un poco a Jorge”, afirma, recordando que “hubo lagrimitas” con Jorge Javier el día que le comunicó su decisión de dejar atrás un espacio al que vaticina continuidad en Telecinco. “Lo positivo es que se le está dando tiempo y su espacio. El canal confía en ello y le van a dar la oportunidad”. Una confianza que González esperaba también para Babylon Show, el cual fue cancelado apenas unos días después de la realización de esta entrevista.

Has dicho que antes de que te ficharan para El gran premio de la cocina habías tenido contactos con TVE. ¿Te habían tirado ya la caña?

Había hecho el casting para otras cosas de TVE. Me habían contactado en otras ocasiones y por desgracia no salió.

¿Algo parecido a esto, o en otro registro distinto?

Parecido... Es que no puedo decir nada.

¿Se hacían pasteles?

No voy a decir nada. Pero sí, habíamos tenido contacto para otras cosas y no acabaron de salir, en general.

Cuando me he visto ya en grabación, creo que estoy bien y que funciono Germán González

¿Y cómo afrontas este reto de ser presentador en la televisión pública?

Pues muy contento y muy sorprendido de primeras, porque soy el primero que a veces desconfía de mí. Pero tengo que decir que cuando me he visto ya en grabación, creo que estoy bien y que funciono. Veo que funcionan todas las piezas y me veo muy gracioso y muy divertido. Igual queda un poco de sobrado, pero es así. Me noto como me he notado en otros formatos anteriores y eso para mí es positivo.

¿Qué te ha sorprendido de Lydia Bosch? ¿Tenías alguna idea preconcebida de ella que ahora se ha desmontado?

Es que yo no la conocía a nivel personal. Para mí era tía Alicia, de Médico de familia. Y Motivos personales es que no la vi. Pero me ha sorprendido que es muy transparente, supermoni y me adora desde el minuto 1, que eso me pasó también con Adela González. Eso es verdad que es complicado sentirlo de primeras. Lydia es muy hogar, lo dice todo de forma muy correcta y yo soy un poco más bestia.

¿Qué edad tenías cuando ella estaba en El gran juego de la oca?

Tenía 9 años. Estaba haciendo la comunión. Soy del 86 y tengo 38. Lydia se pensaba que era mucho más pequeño. De los recuerdos más bonitos que tengo es de ver ese programa los domingos por la mañana con mi abuela, porque no me dejaban quedarme por la noche.

Sé que 'La Ruleta' es superlíder y nosotros competimos con otras armas Germán González

¿Te preocupa la audiencia?

Me preocupa pero no mucho, porque estoy confiado en el sentido de que no depende de mí. ¿Qué puedo hacer? Si fuera un deporte entrenaría más. ¿Puedo ser más divertido? Siempre se puede hacer mejor pero creo que estoy en el tono en el que tengo que estar y hay momentos que estoy muy serio, plantado como un pino. No me preocupa en exceso porque sé que La Ruleta es superlíder y nosotros competimos con otras armas. Nuestros concursantes son siempre los mismos y como es diario os vais a familiarizar con ellos.

Has estado trabajando hasta ahora en El diario de Jorge. ¿Hablaste con Jorge Javier cuando te surgió esta oportunidad? ¿Qué consejo te dio?

Compaginé el proceso de casting de esto, que fueron un par de semanas, con El diario de Jorge, donde estaba de guionista. Fue complicado, a nivel nervios y a nivel psicológico, porque quería que me cogieran en esto, pero tenía que decir adiós a una empresa de un día para otro y, sobre todo, sentía que fallaba un poco a Jorge. Joder, yo me llevo muy bien con él y está muy ilusionado con el programa, todo el equipo es maravilloso. Es un programa que además es muy intenso, los testimonios son complicados y la búsqueda de testimonios es complicado. Me dio mucha cosa.

Cuando me llamaron me dio euforia, subí al camerino a decírselo a Jorge ese mismo día y él ya lo sabía, porque se había filtrado en media hora. Se filtró muy rápido, sorprendentemente. Me deseó toda la buena suerte del mundo, me dio la enhorabuena y me dijo que me tenía que ir porque era una oportunidad muy buena, aunque me iba a echar de menos. Al final, tenemos una relación personal muy guay. Yo le dije cosas muy bonitas, hubo lagrimitas, yo me puse moñas... y así fue.

Siempre he sido consciente, pero últimamente me doy cuenta de lo difícil que es hacer televisión y que funcione todo Germán González

¿Cómo fueron las primeras semanas de El Diario de Jorge?

Tuvimos preproducción tres semanas y bien, pero fueron intensas, porque es arrancar un formato de cero y es complicado. Siempre he sido consciente, pero últimamente me doy cuenta de lo difícil que es hacer televisión y que funcione todo. A todos los niveles. Arrancar un programa de cero, de testimonios, con un plató nuevo que ni yo al principio lo entendía, que es complejo... Pues es intenso. Trabajaba en la redacción buscando testimonios, luego dando forma a las historias, pensando en los espacios... Hubo espacios que no estaban claros hasta la semana anterior, no sabíamos si iban a estar o no, si se iban a cambiar, si los tiros de cámara se iban a poder hacer...

¿Y cómo habéis llevado el tema de las audiencias? ¿Os esperabais más respaldo de los espectadores?

Yo sabía que salíamos en una época complicada por los Juegos Olímpicos. Creo que lo positivo es que se le está dando tiempo y su espacio. El canal confía en ello y le van a dar la oportunidad. La idea es que el programa crezca poco a poco y veo a Jorge muy disfrutón. Es un formato muy gracioso y entretenido.

¿Qué te pareció la entrevista de Jorge Javier con Ana Rosa en TardeAR? ¿Cómo has visto esas transiciones que hacen a diario entre los dos programas?

Las transiciones no las he visto, porque llevamos tres semanas aquí grabando a todas horas. No me da tiempo ni a mirar el móvil muchas veces. Sí vi un compactado que hicieron en redes de 'los zascas de Ana Rosa y Jorge' en la entrevista y me pareció grandioso. A nivel televisivo me pareció muy guay. Yo creo que se quieren mucho, sí lo creo, y que se respetan y se admiran. Y luego también es que es la gracia, como pasaba con María Teresa y Jorge en Sálvame, que hacían lo mismo.

¿Y has visto Ni que fuéramos?

Pues tampoco, es que no tengo tiempo porque de 16:00 a 20:00 estamos grabando. Pero cuando arrancó la temporada pasada sí y me parece maravilloso.

¿Qué te parece el fichaje de Aida Nízar?

Tampoco la he visto, pero me parece muy bien. Dentro del formato que es, me parece muy bien, es maravillosa Aída Nízar.

¿Has recibido felicitaciones o mensajes de los colaboradores?

¿Me vais a preguntar por El gran premio de la cocina? [Risas]. Me han felicitado sí, incluso Kiko Matamoros, que me sorprendió que me puso un tuit. María Patiño, Gemma López, Lydia Lozano, Chelo...

¿Terelu?

No, porque no he hablado con ella.

Te podría haber puesto un WhatsApp...

Es que no soy tan amigo de ellos, ¿eh? Pero no, que yo sepa no. Pero te digo una cosa, hay gente que no se ha enterado. De hecho, Lydia Lozano se enteró ayer al ver la promo en La 1.

Me ofrecieron ir a 'Ni que fuéramos Shhh', pero yo estaba en otra cosa y les dije que no Germán González

¿Y no tuviste oportunidad de irte con tus excompañeros de Sálvame a Ni que fuéramos Shhh?

Sí, me ofrecieron ir a Ni que fuéramos Shh. El puesto estaba un poco sin definir. Era: “Ven y hacemos lo que quieras”. Me lo ofrecieron un mes antes del estreno y no sabían todavía ni cómo iba a ser el programa. De hecho, no tenían ni el nombre. Pero yo estaba en otra cosa y les dije que no. Pero con todo el buen rollo del mundo porque me llevo superbien con ellos y hablo con ellos todas las semanas

Ahora que estás en TVE, ¿te gustaría ir a La Revuelta? ¿Qué te parece que Broncano compita contra Motos?

Todo lo que sea competir me parece bien, porque significa que se invierte y no se tira la toalla y se pone una película, que sería lo fácil. O una serie turca o polaca, o lo que sea. Todo lo que sea producción propia y creatividad nacional, yo a favor. Es verdad que es complicado y es el primer año en el que hay quíntuple competencia de showman en directo. Es verdad que al final son cuatro hombres, pero...

¿Y te gustaría ir?

Ojalá. Claro. Pero no creo que nos quiera, porque no le interesa el dinero que tengo en la cuenta [Risas].

[Esta pregunta es previa a la cancelación del programa] ¿Qué te ha parecido Babylon Show?

[Esta respuesta es previa a la cancelación del programa] Sí, lo vi un día. Latre me parece maravilloso. Me ha gustado... Yo es que me acuerdo de Cuentos Chinos y, claro, ¿qué queréis que diga? Creo que les van a dar una oportunidad y van a tener paciencia. Creo que pueden convivir todos, pero contra El Hormiguero es muy difícil porque lleva 19 temporadas.

¿Te hubiera gustado que hubieran tenido más paciencia con Cuentos Chinos?

[Piensa] Sí... claro. Claro que me hubiera gustado que hubiesen tenido más paciencia. Pero con todos los formatos en los que estoy y fracasan siempre piensas eso de: “Si le hubieran dado más tiempo... O no”. Eso es como las parejas. Igual hubiera sido alargar la agonía. A veces es mejor que te tiren y ya está, a otra cosa.

¿Hay conversaciones para más cosas en TVE?

Estoy ahora en esto y a ver qué pasa supongo, como en todos sitios. No hay nada más. A mí me gusta TVE y me siento muy libre aquí de hacer lo que me apetece y de decir el chiste que me apetece. También es verdad que yo soy bastante políticamente correcto, no soy incómodo, creo. Lo he podido ser en algún sitio, en algún momento, o me han catalogado así, pero no soy incómodo creo.