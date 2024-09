'Cifras y letras' suma un día más de emisión en La 2 y anuncia importantes novedades con el dinero de su bote

La segunda jornada del FesTVal de Vitoria ha concluido este martes con la presentación de la nueva temporada de Cifras y letras, el concurso de RTVE que se ha consolidado en audiencias en el access prime time de La 2 tras su regreso a la televisión el pasado mes de enero. El programa, uno de los premiados en la presente edición del festival, ha anunciado importantes novedades, tanto en su programación como en su mecánica.

El acto ha contado con la presencia de su presentador, Aitor Albizua, que seguirá siendo el encargado de guiar a los nuevos concursantes por las pruebas, con los expertos David Calle y Elena Herraiz, así como algunos responsables del formato.

En su encuentro ante los medios, entre los que ha estado verTele, todos ellos han hecho balance más que positivo del buen funcionamiento que Cifras y letras está consiguiendo en su nueva vida en el segundo canal de la pública: “El rendimiento del programa ha sido maravilloso en estos primeros ocho meses, se ha asentado muy bien en el access prime time, con datos magníficos en una franja que todos sabemos que es muy competida”, ha celebrado Urbana Gil Martín, directora área Sociedad y Cultura de TVE

“Es un formato muy consolidado desde hace muchísimos años. Uno de los secretos es la sencillez, que hace que sea un concurso familiar que puede gustar a todo tipo de edades”, ha añadido, antes de confirmar la renovación de su acuerdo institucional con la Real Academia Española para esta segunda temporada. “Estamos muy satisfechos. Empezamos nueva temporada con muchas novedades. Esperamos seguir por muchos años en La 2”, ha deseado por su parte Isabel Raventós, productora ejecutiva de Atomis Media, compañía a cargo del formato.

'Cifras y letras', también los viernes con novedades

En esta segunda temporada, iniciada este lunes, Cifras y letras presenta importantes cambios. El principal en su programación, ya que a partir del 30 de septiembre, el programa se verá de lunes a viernes, a la misma hora de siempre (a las 21:30 de la noche), añadiendo un día más a sus emisiones entre semana. “Teníamos la impresión de que los seguidores se quedaban con ganas de más. Habrá una pequeña dosis extra”, ha señalado Gil Martín.

En cuanto a las novedades de su mecánica, el concurso irá aumentando su bote 2.000 euros por programa -hasta ahora eran 1.500 euros- e introducirá mejoras en escenografía y pantallas: un plató más amplio y elementos visuales como fotografías y vídeos que acompañan al contenido. Asimismo, habrá novedades en los videomarcadores, grafismos e iluminación.

Además, las nuevas entregas contarán también con la repesca de algunos concursantes que ya forman parte de la historia de esta nueva versión de Cifras y Letras.

Aitor Albizua, David Calle y Elena Herraiz, con la ilusión renovada

Aitor Albizua, David Calle y Elena Herraiz, que seguirán siendo los rostros principales de Cifras y letras, han asegurado que han arrancado esta segunda temporada con las pilas cargadas y la ilusión renovada. “Lo de los viernes era algo que desde el principio nos lo pedían. Flipé cuando empezamos a emitir y vi a gente haciendo cuentas de matemáticas en redes, me emocionó y era síntoma de esa comunidad que se ha ido generando”, ha destacado el presentador.

“Este es mi primer proyecto en televisión y estoy haciendo un master”, ha reconocido el experto en números del concurso, con un optimismo compartido por su compañera lingüista. “Estoy superilusionada. Si me hubieran dicho hace un año que iba a pasar todo esto no me lo creería”, ha señalado Herraiz. Juntos han recordado algunas de las “palabras juguetonas” que han provocado “momentos épicos” en estos primeros meses, como “adúltero” o “putero”: “Intentamos divulgar y dentro del diccionario existen estas palabras. Hay veces que la magia confluye y se generan estos momentos”, ha declarado Albizua.

También han rememorado el fenómeno generado con Álvaro, uno de los concursantes más emblemáticos de esta nueva etapa: “Estaba a su lado en todos los programas y flipaba. A veces no me daba tiempo a leer todos los números, pero era tan bueno que lo hacía todo de cabeza. Y en letras mejoró luego muchísimo”, ha valorado David Calle.

“Cuando llegó nos alucinó a todos en las pruebas de las cifras. Logró viralizar las matemáticas en un prime time en la cadena pública, y fue muy importante su actitud: una persona humilde, sencilla, honesta, con las matemáticas en sus raíces... Dio un gran ejemplo y abrió un mundo a mucha gente que igual pensaba que los jóvenes no se apuntaban a Cifras y letras, y nada más lejos de la realidad”, ha añadido Aitor Albizua mientras TVE reivindicaba la importancia de “crear un pequeño star system dentro del programa”.