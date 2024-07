El cofundador de Netflix y el creador de 'Lost' meten presión a Biden para que se retire de la carrera contra Trump

Las dudas en el seno del Partido Demócrata estadounidense llevan una semana en niveles preocupantes, tras la fragilidad de Joe Biden en el primer debate presidencial contra Donald Trump que emitió la CNN el 28 de junio y donde el republicano arrolló. Desde entonces, las voces que piden la marcha del actual presidente de los Estados Unidos han ido creciendo, hasta llegar a un punto crítico con la publicación por parte de The New York Times de un testimonio anónimo de un “aliado clave” de Biden, a quien ha reconocido que es consciente de que quizás no pueda llevar a buen puerto su candidatura si no convence a sus seguidores de que puede salir adelante.

Sin embargo, el influyente periódico no solo recoge testimonios cercanos al presidente, sino que en otra pieza adicional también da altavoz a un magnate televisivo que había sido importante apoyo de Biden: Reed Hastings. El cofundador de Netflix ha metido presión al presidente, de 81 años, y le exige que “se haga a un lado” y deje su sitio a otro candidato demócrata.

“Biden necesita hacerse a un lado para dejar que un líder demócrata vigoroso venza a Trump y nos mantenga a salvo y prósperos”, escribe Hastings, en un texto publicado por The New York Times.

Gran contribuyente a Biden hasta la fecha

La influencia de Hastings, que abandonó en 2023 su puesto de CEO en la plataforma para pasar al puesto de presidente ejecutivo, no debe menospreciarse, todo lo contrario.

Este ha sido uno de los más importantes contribuyentes para las campañas demócratas en los comicios de 2020. Junto a su esposa, Patty Quillin, donó 1,6 millones de dólares al partido. También de cara a los de 2024 volvió a extender un importante cheque a Biden: en 2023 ya dio 100.000 dólares para los comienzos de la estrategia demócrata de cara a este 2024. De acuerdo a The New York Times, el matrimonio habría donado una cantidad mayor de 20 millones de dólares al partido.

Hastings ha sido, pues, un firme defensor de Biden hasta la fecha. Que ahora cambie de discurso y exija medidas, tras la imagen dada por el todavía dirigente en el debate, es significativo y puede servir para indicar el sentir del mundo de Hollywood.

Damon Lindelof ('Lost') también exige la retirada de Biden

Y lo cierto es que quien fuera durante años el principal responsable de Netflix no es el único que se ha pronunciado de forma pública en estos términos. El creador de Perdidos y The Leftovers, Damon Lindelof, publicaba esta misma semana en Deadline otra carta abierta dirigida a Biden, donde le pedía también que se retirase.

Como Hastings, el guionista (también responsable de la adaptación televisiva de Watchmen) ha contribuido a los demócratas durante años, ya desde tiempos de Barack Obama. “El desempeño de nuestro presidente en el debate se ha catalogado de muchas maneras: decepcionante, preocupante, terrorífico... Pero para mí ha sido simplemente algo que ha cambiado mi opinión”, explica.

“Creo en Joe Biden. Creo tanto en él que le extendí un sustancioso cheque hace apenas dos semanas”, añade Lindelof, que pide actuar rápido para poner remedio a la previsión de que Trump pueda ganar las próximas elecciones. Cuando haya un nuevo líder, asegura, “doblaré las cantidades de mis cheques”. “Firmaré tantos puñeteros cheques que mi mano acabará teniendo calambres”.

Las elecciones estadounidenses se celebrarán el próximo 5 de noviembre. Es decir, dentro de cuatro meses. Precisamente The New York Times ha dado eco a un sondeo, a cargo de la Universidad de Siena, que apunta a que Trump habría ampliado distancias con respecto a Biden, con un apoyo del 49% de los encuestados en el caso del republicano, frente al 43 del apego al demócrata.