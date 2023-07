Conchita confiesa que sintió “mucha” vergüenza ajena con el 'polideluxe': “No hice pandilla con los colaboradores”

Sin duda, uno de los emblemas del Deluxe durante su trayectoria en Telecinco fue el polígrafo supervisado por Conchita Pérez. La profesional también cerró etapa el pasado viernes 14 de julio, y hace balance ahora sobre el hecho de haber pertenecido a un programa tan longevo y tan intenso.

La poligrafista afirma estar “muy contenta y muy agradecida” por haber formado parte del universo Sálvame, aunque a la vez recalca que “esto tenía que acabar” en una entrevista a El País.

“La tele ha sido un extra estupendo, pero no es mi trabajo principal, que nunca he dejado. Recibo a clientes en Zaragoza, donde vivo, y en Madrid”, explica.

Reconoce haber sentido “mucha” vergüenza ajena

De hecho, relativiza el impacto de los contenidos de Deluxe en su carrera: “Profesionalmente, no es tan interesante”. Argumenta que “eran temas repetitivos, sobre la conducta sexual o relaciones personales de los famosos, y más o menos sabías el resultado”.

Pérez añade que en muchas ocasiones ha pasado “vergüenza ajena”: “No juzgo a nadie, pero hay quien cuenta cosas muy íntimas, y a veces muy desagradables, solo por dinero”.

Guardia buenas palabras para el equipo, aunque a la vez deja clara su conexión con el resto de personajes que pululaban por el plató de La Fábrica de la Tele: “Hay personas estupendas, pero nunca he hecho pandilla con los colaboradores. Muchas veces no tenía más contacto con ellos que el rato del polígrafo. Luego, me iba para casa”.

“Han sido años muy buenos, aunque también ha habido decepciones. Hay mucha hipocresía y gente que no es lo que parece”, añade Pérez, que afirma que no es “nada cotilla”: “No veo la tele, ni leo revistas. No me interesa la vida privada de nadie, salvo cuando estoy trabajando”.