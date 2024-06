Confunden en 'El Cazador' a Rodrigo Vázquez con Roberto Leal, y este responde

Aunque hace cuatro años que Roberto Leal dejó TVE y fichó por Antena 3, en la cadena pública todavía se acuerdan de él. Este martes, en El Cazador, una de las concursantes mencionó al presentador de Pasapalabra en el momento más inoportuno.

No es que una de las preguntas versara sobre el famoso gaditano. No, eso habría sido lo ideal. Lo que ocurrió es que Mayka confundió al presentador de El Cazador (Rodrigo Vázquez) con el de Pasapalabra. Se da la casualidad de que, además, ambos compiten cada día con sus respectivos programas.

“Roberto no es tan malo”, comentó la aspirante mientras charlaba con una de sus compañeras. “¡Qué desastre! Cuatro programas y no se sabe el nombre del presentador”, le regañó Vázquez echándose las manos a la cabeza. “Mayka, ¿cómo me llamo?”, le preguntó. “¡Rodrigo!”, contestó ella un poco abochornada por esta pequeña confusión que los aludidos se han tomado con humor.

Leal ha reaccionado en las redes sociales creando un híbrido entre él y su 'rival' de TVE: “Roberto Vázquez, natural del sur de las Rías del Guadalquivir”, ha escrito en X, donde el gallego le ha seguido el rollo: “Formado en Santiago de Guadaíra y fan del pulpo a la flamenca. ¡Carallolé!”.