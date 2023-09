'El Conquistador' expulsó a Polvillo, su concursante más polémico, tras rendirse en el último momento

El episodio 3 de El Conquistador en TVE vivió una de las entregas más broncas hasta la fecha. La prueba del laberinto tuvo tanto contacto entre los tres equipos que despertó los peores gestos entre varios de los concursantes. Sobre todo por parte de Polvillo.

TVE cambia a última hora las noches de 'El Conquistador' y suma "nueva" presentadora a su Debate

Más

Desde entonces, el experto en realities estuvo en el punto de mira tanto de los equipos rivales como del suyo propio. Por lo que salió nominado, junto a Finito y Keroseno, el Carni y Montoya y Nai. Pero fue él quien se marchó al tirar la toalla en el desafío.

Todo ello en una noche en la que el equipo verde remontó, tras parecer el más débil por quedarse con el menor número de concursantes. Los rojos se quedaron tocados y los azules casi hundidos.

Primera prueba laberinto con un “juego limpio” excepto por Polvillo

La prueba del labertino embarró a los tres equipos que tuvieron que salir de su recorrido solo arrastrándose. Patadas en el cuello, agarrones del pelo y constantes avisos de Julian por levantar la espalda fueron los peores momentos del reto.

Un reto que, contra todo pronóstico, ganó el equipo Atabey, el que menos número de concursantes tenía. “¿Qué somos? ¡Mujeres! ¿Qué somos? ¡Guerreras!” gritaban las siete para celebrar su inmunidad.

“Estoy super orgullosa de ellas, me encanta el juego limpio que tenemos y tienen”, decía la capitana. A la vez que desveló el juego sucio de Polvillo: “Me ha dado una patada en el cuello y le he dicho que no se pase. No me gusta su mala educación, sus trampas y sus malas formas”, sentenció ante el aplauso de los rojos.

Al ver a todos en su contra, el concursante azul se marchó, mientras Julian y Raquel gritaban que no podía abandonar la charla. Al regresar, Polvillo aseguró que Joana le había llamado “maricón”. Algo que al día siguiente, cuando le volvieron a preguntar por ello, tras recordarle que todo estaba grabado, reculó: “Algo escuché yo pero no sé lo que me dijo exactamente”, corrigió.

Tema patada de Polvillo. ¿Sin querer o queriendo? Os leemos y lo tendremos en cuenta para el gran debate del miércoles.#ElConquistador3 @rtve pic.twitter.com/7zb2riYQgu — El Conquistador (@elconquis_rtve) 18 de septiembre de 2023

Nominaciones y fractura en el equipo azul

Al ser las ganadoras, las Atabey tuvieron el poder de la nominación directa. Tras consensuarlo, Joana señaló a “la pareja que vale por dos” por motivos numéricos, ya que ellas son el equipo con menos concursantes. Finito y Keroseno se alzaron como primeros nominados.

La asamblea de los azules fue de las más duras porque muchos criticaron la actitud de Polvillo que no ayudaba en nada, mientras él no dejaba de morir matando. Así, salió nominado y se sumó a los hermanos.

No fue lo único que salió a flote, muchos de ellos también se quejaron de Guyo y hasta de la relación cercana entre Nai y Euxebi. Algo que ambos negaron, más allá de una amistad. “Esto es un programa de supervivencia, ¿Sois conscientes del daño que podéis hacer al hablar?” alucinaba Patxi ante los comentarios.

Polvillo abandona el desafío con bronca de Julian

Finito y Keroseno, el Carni y Montoya y Polvillo y Nai se enfrentaban al nuevo desafío en el que debían escalar una cuerda colgada de un árbol y bajar banderines desde allí.

A Nai le escogieron para salvarse pero le tocó ayudar a Polvillo. Aún así, lo intentó varias veces sin éxito al no saber hacer la técnica del pinzamiento. Y el cansancio pudo con el experto en realities: “Que me perdone toda España pero no puedo. Abandono el desafío”, sentenció.

Antes de despedirle, Julian criticó que no se hubiera preparado la técnica que es habitual en las pruebas del programa. “Ese 'no puedo' y ese abandono tan claro, hace que seas tú el eliminado”, sentenció Raquel.

“La que has liado” reflexionaba Julian ante el ya expulsado. “Uno de mis fallos es que no me he callado”, aseguraba Polvillo antes de marcharse.