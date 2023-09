'El Conquistador' perdió a cuatro concursantes en una noche: dos obligadas y otras dos por decisión propia

Tras el estreno de la primera edición de El Conquistador en TVE, su segundo programa arrancó fuerte con el abandono forzoso de Perla, tras protagonizar el primer susto en una prueba y acabar en el hospital.

Julian Iantzi aparecía en la habitación de la concursante para conocer su estado de salud. Al verle, ella no pudo reprimir las lágrimas casi rogándole seguir en el reality: “No me quiero ir Julian. Me tiré pero no hice nada de lo que me habían dicho. No quiero irme, no estoy para irme”.

El presentador la tranquilizó y pidió que escuchara al doctor, que no le traía buenas noticias: “Te hicieron varias pruebas de imágenes en base a tu condición que llegaste. Dada esa condición no puedes continuar”.

Unas palabras que provocaron la desesperación de Perla: “No por favor. Soy una desgraciada, puta vida, soy una desgraciada. Salgo de mi país y lo sigo siendo. Allá donde voy”, lamentó.

La actitud de Magda que arrastró a Mar y el adiós a Anita

El dolor de espalda de Magda preocupó al equipo del programa que se acercó a revisarla pero ella respondió de malas formas. Otra compañera masajista le propuso ayudarla, pero también se negó. Cuando llegó el momento del desafío, Mar apareció sola en la asamblea.

Julian y Raquel Sánchez Silva le preguntaron por su compañera: “No puedo luchar contra un peso muerto, ni siquiera ha hecho el amago de levantarse de la cama. Yo voy a hacer el desafio pero estamos hablando de la espalda que es muy delicada. No queremos abandonar, llegar aquí cuesta mucho. No queremos irnos pero queremos saber qué tiene en la espalda”, lamentó.

Los presentadores señalaron lo grave de la situación porque debían participar las dos o decidir abandonar. Algo que Mar reiteró que no pasaría... por el momento. Pero la mañana siguiente decidieron lo contrario: “Abandonamos porque mi pareja está peor y no tenemos ni ilusión por seguir aquí. Llevamos toda la noche pensando en ello”, decía Mar.

A lo que Magda añadía: “Nos hacía muchísima ilusión y nos comemos a todos pero no se nos ha dado la oportunidad por un fallo. No me veo que haya tenido esa oportunidad de demostrar. Si no me pasa lo de la caída yo peto aquí porque soy creativa, sé de matemáticas, sé hacer de todo. Y más si estamos juntas”.

Y aunque les plantearon que se quedara Mar sin Magda, ella lo rechazó: “Yo he venido con ella y me voy con ella porque yo ya no estoy bien aquí”, zanjó.

Dos concursantes que se marchaban por voluntad propia. Algo que contrastaba con las lágrimas de Anita que se convertía en la nueva expulsada, a pesar de la ilusión que tenía por continuar.