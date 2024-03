El Consejo de RTVE enfría el fichaje de David Broncano y solicita pasar de tres a una temporada

El fichaje de David Broncano por RTVE se enfría. El Consejo de Administración de la corporación pública (presidido por Elena Sánchez) no ha aceptado la propuesta inicial de la Dirección de Contenidos (con José Pablo López al frente) para contratar al presentador de La Resistencia en Movistar Plus+ y encargarle un nuevo formato que compita en el access de La 1 contra El Hormiguero de Pablo Motos en Antena 3.

Según desvela EFE citando a fuentes del Consejo de Administración, la propuesta era contratar el programa por tres temporadas a 14 millones de euros cada una. En verTele hemos sabido que esa propuesta había sido aprobada por unanimidad en el Comité audiovisual, y tenía todos los informes favorables. Sin embargo, el Consejo de Administración la ha rechazado solicitando a la Dirección de Contenidos que presente otra propuesta con una duración de un año, y no de tres.

Esta nueva petición se ha adoptado en una reunión extraordinaria celebrada la tarde de este lunes, a la que los consejeros llegaron divididos y que decidió el voto de la presidenta. Según detalla ECD, hubo cinco votos en contra y cuatro a favor. En contra votaron los tres consejeros a propuesta del PP más uno de Podemos, y decidió el negativo de la presidenta. La votación definitiva sobre su contratación se ha aplazado a la espera de esa nueva propuesta con una vinculación de un año, que también incluye otro tipo de condiciones. En teoría debería llegar para la reunión del Consejo la semana que viene, cuando volverá a estudiarse y a votarse.

La idea de la Corporación es que desde el mes de septiembre, con el inicio de la nueva temporada televisiva, Broncano presente un nuevo programa en la franja de access que compita contra El Hormiguero de Pablo Motos en Antena 3. ECD detalla que la propuesta inicial suponía un total de 160 capítulos de entre 70 y 80 minutos de duración. Reemplazaría así a la serie 4 Estrellas que aunque ha logrado asentarse, lo ha hecho en registros insuficientes en torno al 7%-8%.

El Consejo de Administración de RTVE ha enfriado así unas negociaciones iniciadas hace semanas por parte de la Dirección de Contenidos de la cadena pública, como había adelantado Informalia. Eso sí, se trata de un movimiento puramente televisivo: Broncano acaba contrato el 30 de junio con Movistar Plus+, considera que su ciclo con La Resistencia ha concluido tras siete temporadas, y TVE ha aprovechado para trasladarle su interés hasta acabar alcanzado este acuerdo que ahora ha sido paralizado.

Una apuesta ambiciosa y arriesgada

Este enfriamiento y nuevas condiciones no suponen que el acuerdo finalmente no se cierre. De hecho, lo más seguro es que Broncano acabe fichando por TVE, aunque habrá que ver finalmente en qué condiciones y por cuánto tiempo. Para La 1 de TVE supondrá una apuesta muy fuerte con un riesgo elevado, ya que El Hormiguero domina su franja y no suele siquiera inmutarse cuando le ponen nueva competencia, como demostró frente a los Cuentos chinos de Telecinco con Jorge Javier Vázquez.

Para David Broncano, también es un salto importante y tampoco exento de riesgo. Aunque su carrera está asentada, en Movistar Plus+ no tiene la presión de las audiencias diarias y de hecho es, desde el final de Late Motiv, la única baza de entretenimiento “diario” de la plataforma fuera de los deportes. En la cadena pública también será un formato crucial, por franja y apuesta, pero tendrá el examen de la audiencia cada día, y frente a un rival hasta ahora inalcanzable como es El Hormiguero. A parte de eso, veremos si de cara al futuro también se dibujan otro tipo de colaboraciones con RTVE, o incluso algún otro formato en prime time que pueda conducir o en el que pueda colaborar Broncano.

Otra consideración a tener en cuenta es si el nuevo programa estará producido por Encofrados Encofrasa, la productora de David Broncano junto a Jorge Pone y Ricardo Castella que desde el año 2021 se hizo cargo de producir La Resistencia junto a El Terrat, la compañía de Andreu Buenafuente. Desde su creación, la productora principalmente se ha encargado del programa, aunque también ha producido El castillo de Takeshi para Amazon Prime Video y Buen trabajo para Movistar Plus+, trabajos que le han permitido entrar en beneficios. Con este cambio, sin embargo, perderían su único formato en el aire, La Resistencia, por lo que es de suponer que Encofrados Encofrasa también se encargará de producir el nuevo programa para La 1.