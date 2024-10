Cristina Tárrega responde a Lequio por pagar con ella una broma que le hizo Joaquín Prat: “¡Totalmente machista!”

Alessandro Lequio ha vuelto a ser un día más foco de conflicto en el plató de Vamos a ver, donde ha acabado enzarzándose con Cristina Tárrega tras una broma que realmente hizo sobre él Joaquín Prat. El tertuliano, que hace unos días fue frenado por el presentador en su afrenta contra Isabel Rábago, acabó pagándola con la colaboradora, que le acusó de tener una “actitud totalmente machista” ante las cámaras de Telecinco.

La situación se desencadenó cuando el programa de Mediaset abordaba el nuevo episodio de la guerra familiar entre Maite Galdeano y su hija Sofía Suescun, las cuales se han dedicado un cruce de pullas a través de sus redes sociales. Tras un vídeo que resumía el asunto, Joaquín Prat decidió dar la palabra a sus colaboradores para que debatieran sobre esta cuestión.

Fue entonces cuando el periodista, al ver que Lequio quería hablar de forma insistente, decidió bromear con un elemento de su vestuario: “Dejad a Alessandro hablar que hoy ha venido con sus zapatillas de recoger níscalos en el monte”, soltó, provocando las carcajadas de todos sus compañeros.

Tárrega recrimina a Lequio su “actitud totalmente machista”

“¿De qué te ríes tú?”, le echó en cara a Cristina Tárrega, pagando sólo con ella el tema a pesar de que todos se habían reído en el plató del magacín matinal de Telecinco. “De Joaquín”, trató de justificarse la aludida.

“A mí no me ha hecho ninguna gracia, no entiendo de qué te ríes. ¿Te ríes por reírle la gracia a él porque es el presentador o qué?”, dijo, visiblemente picado el italiano. “Oye, no la pagues conmigo, díselo a él”, se defendió la valenciana.

“Venga, hombre, que ya te conozco yo a ti. A mí me la suda lo que digas”, insistió Lequio al tiempo que Tárrega le paraba los pies. “¿Ves cómo es? ¡Actitud totalmente machista la tuya!”, se quejó la periodista mientras su compañero se echaba a reír y retomaba su discurso.