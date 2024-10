Críticas a 'El Hormiguero' por su tratamiento de las protestas por el derecho a una vivienda digna

Este pasado domingo 13 de octubre se celebró una histórica manifestación por el derecho a la vivienda y para reivindicar que “la vivienda no es un negocio”, como explicó elDiario.es. Fue una respuesta a la subida de los precios del alquiler, avivada también por el afán especulativo de los propietarios de viviendas, que llegan a convertirse en rentistas pudiendo vivir de los alquileres que cobran a los inquilinos, mientras los jóvenes ven imposible emanciparse, y los más mayores sin recursos son empujados fuera de las que han sido sus casas.

La situación fue tratada este martes en El Hormiguero. El programa de Antena 3 sigue autodenominándose como “de entretenimiento”, aunque desde la pandemia mantiene dos tertulias que principalmente se dedican al análisis político, y como recientemente también dijo The Times, “sus charlas políticas se han vuelto marcadamente antiSánchez”.

La “tertulia de actualidad” de este martes, con Rubén Amón, María Dabán, Pablo Motos, Rosa Belmonte y Juan del Val, duró 20 minutos. Después de entrevistar a las top model españolas, el programa dedicó casi el 30% de su entrega a esa tertulia en la que habló casi en exclusiva del 'caso Koldo' y de Ábalos (también criticando al Gobierno de Pedro Sánchez y al PSOE), e introduciendo la querella del PP contra el PSOE (criticando que quizás la Justicia la “tira para atrás” al basarse en una noticia publicada por un medio y sin pruebas).

Cuando quedaban menos de 3 minutos para el final, tras dedicarle 17 al 'caso Koldo' y a Ábalos, Pablo Motos entre risas bromeó con que no sabía si introducir el tema de La oreja de Van Gogh (de lo que habló Belmonte unos segundos) o “lo de los alquileres”, que si centró algo más la atención durante 2 minutos. Juan del Val tomó la palabra primero: “Pablo, el tema de la vivienda lo podemos resumir en que Pedro Sánchez ha vuelto a prometer 200 millones que son los mismos 200 millones que ya prometió y que no ha dado”. Rubén Amón apoyó: “Hay que recordar que gobiernan ellos. Llevan 6 años y medio y dicen 'es la prioridad'... pero hombre, es que lleváis seis años y medio. Vamos a ver si a las prioridades les damos un poco de atención”. Y Rosa Belmonte añadió: “Ábalos tuvo en su poder las facultades de vivienda, y no salía la ley...”.

Del Val volvió a pedir el turno de palabra, para puntualizar que “podemos resumirlo, pero creo que estamos ante uno de los problemas más graves”. Fue entonces cuando Rosa Belmonte le interrumpió para hacer las siguientes declaraciones: “Que el problema es gravísimo, sin duda, pero se han montado una especie de lucha de clases moderna, que ahora la lucha de clases es el casero y el inquilino, y se ha montado la dictadura del inquilinato. Entonces primero hacen un sindicato de inquilinAs, que parece una revista, como Las Leandras, de inquilinAs; luego hacen una manifestación”, momento en el que Pablo Motos interrumpió para preguntarle: “¿Pero contra quién? es que no lo he entendido”.

Belmonte explicó: “Hay un sindicato de inquilinas, ¿no? Que el otro día hicieron una manifestación, que parece que están montando un 15M. Y ahora están proponiendo hacer huelga de alquileres, o sea, no pagar el alquiler... ¡¿Pero qué país salvaje es este?!”.

Juan del Val intervino: “Ahí vamos a discrepar”, y aunque Belmonte repitió “¡Eso es de un país salvaje!”, Del Val se explicó: “Evidentemente, no estoy de acuerdo con la huelga de alquileres, por supuesto. Pero me parece que el problema es suficientemente grave como para no frivolizar. A mí lo que sí me parece tremendo es que después de seis años y medio, aquí parece que nadie tiene la culpa. Pero es que es verdad que la vivienda ha subido un 10%, y eso es inasumible para la gente. Esto es absolutamente inasumible, y creo que tenemos un problema que nadie soluciona, y como no se puede solucionar, es con brindis al Sol, como la frase de Sánchez diciendo 'que no quiero propietarios ricos e inquilinos pobres'”.

“Ahí está la lucha de clases”, zanjó Belmonte, mientras María Dabán aportó un dato: “Siete de los ministros tienen 24 viviendas. ¿Ellos las tienen viviendas sociales? Eso me gustaría saber. Hay muchísima demagogia. Y yo vivo de alquiler eh, a mí me lo vas a contar”, concluyó la tertulia y despidió el programa Pablo Motos.

Las críticas crecen, y comparan con 'La Revuelta'

Este miércoles el Sindicato de inquilinas e inquilinos de Madrid, que convocó la marcha y recibió las críticas de Rosa Belmonte, extrajo ese momento de El Hormiguero y lo compartió resaltando su frase de “¡¿Pero qué país salvaje es este?!”. Y el vídeo ya se ha hecho viral, concentrando muchas críticas al programa y a la tertuliana por tratar de esa manera algo que ellos mismos reconocen como un problema muy grave.

Además de las críticas, también ha dado lugar a la comparación. Y es que la semana anterior, La Revuelta de David Broncano recibió en La 1 de TVE al heredero actual de Cristóbal Colón, y como recogimos el presentador le propuso leer un artículo de la Constitución Española. Pero no fue uno cualquiera, fue el artículo 47, que declara que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y atribuye a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho.

Sin salir del entretenimiento, porque David Broncano no tiene tertulia para hablar de actualidad ni de política, en La Revuelta un heredero de Cristóbal Colón que es aristócrata con varios títulos heredados desde hace seis siglos, leyó el artículo de la Constitución Española que establece el derecho a tener una vivienda digna.

Por su parte, olvidándose del entretenimiento y centrándose en el análisis político que Pablo Motos acoge en sus tertulias de los martes y los jueves, El Hormiguero habló de la manifestación en defensa de ese artículo 47 de la Constitución Española como “la dictadura del inquilinato”, preguntándose “¡¿Pero qué país salvaje es este?!”.