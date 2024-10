Judit Mascó, Nieves Álvarez, Inés Sastre y Laura Ponte explicaron cómo las descubrieron y cuál “les quitó el trabajo”

Judit Mascó, Nieves Álvarez, Inés Sastre y Laura Ponte visitaron El Hormiguero para hablar del Premio Telva de Moda 2024 que recibirán este miércoles en el evento de la publicación.

Pablo Motos aprovechó el tener a cuatro de las más grandes top models españolas de todos los tiempos para confirmar o desmentir algunos tópicos sobre ellas, como si se “llevan fatal o no”. Algo que la catalana corrigió: “Eso es típico de las películas de serie B, es una alegría cuando nos vemos. Hoy por ejemplo, es una aventura maravillosa que estemos las cuatro aquí”.

El cuarteto también aseguró que seguían en activo más allá de los 50: “No trabajamos al ritmo de antes, menos mal, pero seguimos sin parar”, explicó Sastre. A lo que Álvarez añadía: “Celebramos la carrera y la amistad. Nunca ha existido la rivalidad entre nosotras”.

Dos de ellas también confirmaron una de las leyendas urbanas que se cuentan sobre descubrir a las modelos en la calle. Álvarez recordó que ella salía del colegio, “se me acercó una chica y me preguntó si quería ser modelo”. Mientras que a Mascó le ocurrió algo similar: “Yo también iba por la calle, me pararon por si quería hacer anuncios. Le dije que hablara con mis padres, hice un casting, lo pasé e hice mi primer anuncio de helados”.

Así arrancaron dos de las carreras más exitosas de la moda española hasta que, como contaron en el programa, llegaron las modelos “andróginas” entre las que estaba Laura Ponte, “que nos quitó el trabajo a todas porque solo la querían a ella”, dijo entre risas Álvarez.

“Nos llegaron a decir que éramos demasiado guapas, que ahora querían modelos modernas y nosotras nos convertimos en clásicas”, explicaron todas, mientras Ponte sonreía con timidez. Justamente ella, que había confesado segundos antes que era la “antimodelo” a la que no le gusta desfilar ni las fotos. “Me abruma que la gente me mire y no poder hablar”, aseguró mientras sus compañeras confirmaban con la cabeza.

Acabaron la entrevista dando trucos para quedar bien en las fotos y hasta haciendo un “Mascó” (al que después bautizaron como Pataky) junto a Motos.