Grison apunta a David Bisbal como el invitado que peor se lo hizo pasar en TV: “No le gusta no controlar la situación”

Marcos Martínez “Grison” se ha convertido en toda una celebridad televisiva gracias a La Resistencia y especialmente ahora en La Revuelta, donde tiene libertad de intervención para apostillar con sus comentarios, desde la mesa de sonido, cuanto acontece en el plató del programa. Aprovechando esa popularidad, el beatboxer se somete a las preguntas de Victoria Martín sobre el programa, donde destaca, precisamente, si la capacidad de improvisación le ha provocado algún mal trago.

El músico se sentaba recientemente en Konfesiones con Living para hablar del formato de Encofrados Encofrasa. Y nada más empezar, respondía a una pregunta incómoda: “¿De todos los invitados que han pasado por La Resistencia, con cuál te quedarías de mal?”. Sin dudarlo, Grison señaló a David Bisbal.

“Creo que no le gusta no controlar la situación”, comenta el colaborador que recuerda que el cantante le espetó un “¿Te puedes callar, por favor?” después de una intervención durante la entrevista con Broncano. “Luego me dijo que era de broma. Me acaba de reventar ahí”.

La visita del artista tuvo lugar en mayo de 2023, como parte de la promoción del estreno de su concierto 20 aniversario en Movistar Plus+.

Resines también le chistó una vez: “Te crees el protagonista”

No fue la única persona que en alguna ocasión le ha llamado la atención. Uno de los habituales del programa, Antonio Resines, fue otro de los que apercibió a Grison: “Me dijo: 'Tú cállate, Grison, que estás todo el puto día que te crees el protagonista'”.

Grison también añadió que lo que más le gusta de La Revuelta es “que me ducho allí todos los días”: “La de gas y de agua que ahorro en mi casa”. Además, defendió con humor el hecho de prestarse a toda clase de campañas publicitarias: “Solo te falta Hemoal”, le advirtió Martín durante esta breve pero simpática conversación.