Carlos Franganillo, Ana Blanco, Gemma Nierga y Gabilondo dan los boletines en Cadena SER para celebrar su centenario

Grandes nombres del periodismo han querido secundar la jornada especial de la Cadena SER, que celebra este 15 de octubre su centenario. Pepa Bueno, Ana Blanco, Carlos Franganillo, Gemma Nierga, Silvia Intxaurrondo y Ana Terradillos han participado en la programación especial, locutando los boletines informativos de cada hora.

Junto a ellos, las emisiones han contado con otro hito: el regreso de Iñaki Gabilondo a Hoy por hoy. El veterano periodista, retirado desde 2022 de la profesión, ha regresado para encargarse del boletín de las 8:00 horas y reivindicar la radio como un “medio caliente”. “A la radio se la puede querer. La relación entre la radio y el oyente es una relación de familia. Es un medio que se mete en tu coche, tu cocina, tu baño, tu cama”.

En posteriores horas, han ido encargándose de los boletines diferentes profesionales de la comunicación. Pepa Bueno, exdirectora de Hoy por hoy entre 2012 y 2019 y actual directora de El País, se encargaba del parte de las 9:00 horas, que ha aprovechado para desear “100 años más de compañía y de información de calidad” a la cadena SER.

Ana Blanco reaparece ocho meses después

A las 10:00 horas le tocaba el turno a Ana Blanco. La mítica presentadora del Telediario, que se despidió de las pantallas en febrero de este año, tras acogerse a la jubilación anticipada de RTVE, tras más de tres décadas como emblema de la corporación, hacía un guiño a sus comienzos radiofónicos: “Soy Ana Blanco, desde los estudios de Radio Bilbao donde empecé, donde comenzó mi carrera, donde descubrí la importancia de estar informado gracias a la radio. Enhorabuena por estos cien años”.

Franganillo destaca a la Ser como “escuela de maestros”

A las 11:00 horas, se encargó del boletín Carlos Franganillo. El actual director de Informativos Telecinco se pasaba a la radio para sumarse a las felicitaciones. “Más de 800.000 horas de información de compañía y escuela de grandes maestros. Feliz aniversario”, decía el televisivo al pasarse por la sintonía de la SER.

Gemma Nierga: “Con una radio cerca es más difícil sentirse solo”

Al mediodía, el turno ha sido para Gemma Nierga. La presentadora de 59 segundos, que lideró La ventana entre 1997 y 2012 en las tardes, y luego compartió labores con Pepa Bueno en Hoy por Hoy durante los cinco años siguientes, ha pedido “que la radio no pierda nunca su capacidad de acompañarnos en la vida”. “Con una radio cerca es más difícil sentirse solo. ¡Viva la radio!”, ha exclamado al terminar su boletín.

Ya a las 14;00 horas se ha producido otro regreso a las ondas. José Antonio Marcos, que fue director de Hora 14 entre 1996 y 2022, se encargaba del boletín de la Ser, que también ha contado con invitados especiales en su centenario. A las 13:00 horas, ha reunido en sus estudios a Juan Barranco (1986-1989) José María Álvarez del Manzano (1991-2003) Alberto Ruiz-Gallardón (2003-2011) y Manuela Carmena (2015-2019). En la tertulia no estuvo presente José Luis Martínez-Almeida (desde 2019) por problemas de agenda, pero sí participó con una entrevista grabada.

Silvia Intxaurrondo, de regreso a la radio a las 16:00 horas

A las 16:00 horas han continuado las sorpresas. A esa hora, el boletín informativo era responsabilidad de Silvia Intxaurrondo. La presentadora de La Hora de La 1 deseó que “que continúes informando con rigor y entreteniendo con inteligencia” a la emisora, donde inició su carrera dentro de Hoy por hoy

Ana Terradillos también se pasa por los estudios de Cadena SER

Una hora más tarde, a las 17:00 horas, ha sido el turno de Ana Terradillos. La conductora de La mirada crítica en Telecinco trabajó durante más de dos décadas en la Cadena SER y ha vuelto a la emisora para locutar el boletín de las cinco de la tarde.

“He vuelto a la SER, mi casa durante media vida. Aquí me he curtido: 22 años contando historias desde todos los puntos del planeta y trabajando con periodistas que informan con mucha honestidad y profesionalidad. En un mundo informativo en el que falta rigor, la información de la radio, de la SER, es la mejor inyección contra la epidemia de la desinformación”, ha declarado al término de su boletín.