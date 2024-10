Broncano explica por qué a veces 'La Revuelta' no emite las respuestas a sus 'preguntas clásicas' sobre dinero y sexo

Si hay un nexo que une cada entrevista de La Revuelta, independientemente del invitado, son las preguntas clásicas sobre dinero y relaciones sexuales. Dos cuestiones 'heredadas' de la época de La Resistencia en Movistar Plus+, donde ya se convirtieron en una seña de identidad de David Broncano, pero que en ocasiones puntuales se quedan fuera del programa por un motivo que el presentador ha explicado ahora.

Con la visita este lunes 14 de octubre de Paz Vega, una invitada que nunca había estado en el formato ni en la etapa pasada en Movistar Plus+ ni en la actual en TVE, se puso de relevancia el 'temor' que algunos famosos presentan hacia estas dos preguntas, pues prefieren no entrar en detalles sobre su situación económica y sexual. Algo que les lleva a dar respuestas ambiguas o vacías que pierden interés y que acaban siendo retiradas del montaje final.

Así lo desveló el propio Broncano, que dejó claro que si alguna vez en La Revuelta no se incluyen las preguntas clásicas no es porque él no las haya planteado a su invitado: “Lo hacemos casi todos los días. Hay alguna vez que la pregunta no se pone en el programa porque a veces la gente responde cosas que no van a ningún sitio y lo quitamos”, dijo el presentador. “A veces preguntamos por el dinero y la gente nos contesta 'suficiente como para vivir bien'. Pues eso se va fuera”, agregó el cómico.

Un ejemplo claro fue el de la actriz que acudió este lunes, que desde el principio mostró su incomodidad a la hora de tener que abordar estos asuntos y no acabaron teniendo presencia en el montaje final de La Revuelta emitido en La 1.

De hecho, la actriz incluso planteó una respuesta más desarrollada de lo habitual sobre la tercera pregunta clásica, la de ¿eres más machista o más racista?, invitando al programa a reflexionar sobre descartarla en un futuro, lo que generó debate entre los fans del programa considerando que la actriz no entiende la intención de esa pregunta, que es precisamente la de hacernos reflexionar y darnos cuenta de que tenemos tintes tanto machistas como racistas que hemos de mejorar.