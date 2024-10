Dafne Fernández y Marta Aledo explicaron dónde y cuándo ver el final de '4 estrellas', que lamentó Broncano

Dafne Fernández y Marta Aledo acudieron a La Revuelta para hablar del desenlace de 4 Estrellas, la producción que firmó su final cuando se hizo oficial el fichaje de David Broncano y su equipo por RTVE - aunque hubieron verdades y mentiras que se comentaron sobre ello y nosotros aclaramos en este artículo-.

Lla franja que ocupa ahora el programa era la misma en la que se emitía la serie de Aledo y Fernández. Por lo que entraban “enfadadas” con el presentador, aunque acabaron abrazados los tres firmando la paz:

“Yo lo siento, pero es verdad que cuando empezó la movida, con quien más me identificada era con lo vuestro, por la parte de trabajadoras, porque era real que se acababa la serie”, confesó Broncano. Mientras ellas le quitaron hierro al asunto: “No estamos en el fondo nada enfadadas, las cosas se acaban y nos gusta tu show bastante”.

Seguidamente, ambas aclararon que aún están “emitiendo cada día un capítulo en RTVE Play. En la tele en abierto no estamos, estamos en digital”. Aunque esta sí que será la última semana de emisión y el jueves se podrá ver el episodio final.

Pero no todo lo que significa Broncano es negativo para ellas, ya que las dos bromearon con que desde que no ruedan la serie disfrutan de más vida íntima con sus parejas: “Gracias a ti tenemos una vida sexual mucho más abundante. Estamos más activas, tenemos tiempo libre, no tenemos que estudiar 30 páginas al día”, aseguró Dafne.

Por lo que ambas se mostraron agradecidas con el cambio y se marcharon asegurando que habían ahorrado para vivir varios meses, hasta el siguiente proyecto.