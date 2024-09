David Broncano respondió por primera vez a su nueva pregunta clásica: “¿Eres más machista o más racista?”

Las preguntas clásicas de David Broncano hacen referencia a dos cuestiones que eran tabú para cualquier entrevistador, pero que desde que él empezó a hacerlas a todos sus invitados no hay uno que se salve y hasta hay quienes las piden expresamente.

“¿Cuánto dinero tienes en el banco?” y “¿cuánto sexo has practicado el último mes?” fueron las preguntas que empezó a hacer el presentador en La Resistencia y han continuado en La Revuelta. Con el salto a TVE se ha añadido una tercera: “¿Eres más machista o más racista?”.

Cuando Broncano lanza esta última, suele señalar que no es una acusación, si no que “todos lo somos un poco”, por lo que intenta que el invitado haga una reflexión interna y sea capaz de autocriticarse en público.

Ha habido respuestas brillantes como la de Raúl Cimas cuando apeló al “espíritu de superación” y contestó lo siguiente: “Hasta el momento siempre he sido más machista que racista, pero creo que me queda mucho por aprender en cuestiones de racismo. Si me pongo a trabajar y consigo ser la mitad de racista de lo machista que soy, mucha gente me considerará un español cojonudo”.

Y otras contestaciones inéditas como la de Danna Paola, este miércoles, al asegurar que era “cero” de las dos: “Trato de luchar todos los días contra el patriarcado y el racismo, es un tema para hablar”.

Fue la misma artista la que repreguntó a Broncano para saber qué autocrítica se hacía él mismo. A lo que el presentador respondió: “Creo que no mucho de ninguna de las dos. Quizá un poco más racista que machista. Machista casi nunca me sale nada pero me ha parecido que algun click mental racista me ha salido”, reflexionó.