Danna Paola invitó a Shakira a 'La Revuelta' y confirmó su relación pasada con Neymar: “¡Nunca lo había dicho!”

Este miércoles, Danna Paola (ahora solo Danna) acudía por primera vez a La Revuelta - aunque a La Resistencia ya había ido en varias ocasiones- para promocionar sus nuevas canciones. Para ello, además de emitir unos segundos de sus videoclips también acabó cantando el mítico tema de Titanic, como broche final a una de las entrevistas más entretenidas hasta la fecha (como había adelantado el programa desde sus redes).

La cantante se mostró cómoda y cómplice con David Broncano, con quien hizo guiños continuos a su competencia con Pablo Motos: “Ahora eres el número uno y por eso he venido”, dijo la artista. Cuando él le preguntó si no pierde la gracia para los madridistas ganar todo el rato, ella se la devolvió: “Te lo pregunto a ti con tu programa. Hay que saber como manejarse en el número uno” ironizó. Y cuando montaron una fiesta en el escenario por el “ecuador” del programa y sacaron una figura de Juan y Medio, la cantante bromeó: “Creí que era Pablo Motos y pensé 'qué arriba te has venido'”.

Ante tal exaltación por el nuevo programa, Danna quiso enviar un mensaje a su amiga Shakira para aceptar la invitación de Broncano: “Shak amiga, te quiero, ¡felicidades por tu nueva canción! Tienes que venir al programa número uno de España, La Revuelta. Con uno de mis grandes amigos David, y mis otros amigos. Son increíbles, hay sopa fría amor y mucha diversión”.

Además, Broncano lamentó que “la gente pensara que no sabe entrevistar” y quiso demostrar que sí es capaz lanzándole cuestiones musicales, pero lo que logró fue algo aún más jugoso para los programas del corazón: la confirmación de Danna de haber mantenido una relación con un futbolista que nunca había hecho oficial: “Con Neymar nos conocimos. Es muy divertido, increíble. Estaba en el París. (...) Gané yo porque me supe ir a tiempo .¡Dios mío, esto nunca lo había dicho!”, se sorprendió ella misma.

Y sin buscarlo ninguno de los dos acabaron hablando de las relaciones entre cantantes y futbolistas: “No fue nada serio, hay muchas relaciones que no se confirman pero existen. Los futbolistas tienen como el rollo de estar con actrices y cantantes, como que sucede mucho, he tenido mis experiencias, todas buenas, pero nada serio porque su profesión es demasiado demandante y la mía también entonces no congeniamos”.

En cuanto a las preguntas clásicas, Danna aseguró que su dinero lo tenía invertido, que en cuanto a sexo lo había hecho dos veces este mes y aseguró no ser ni racista, ni machista: “Trato de luchar todos los días contra el patriarcado y el racismo, es un tema para hablar, así que cero de las dos”, aseguró arrancando los aplausos del público.

Para acabar de redondear el encuentro, la cantante y actriz interpretó el My heart will go on “meándose en Celine Dion” como definió Broncano totalmente sorprendido por su actuación.