La brillante respuesta de Raúl Cimas a la nueva 'pregunta clásica' de Broncano en 'La Revuelta': ¿Más racista, o machista?

Si por algo se ha distinguido desde hace años La Resistencia -ahora La Revuelta- es por sus “preguntas clásicas”, que en su inicio ayudaron a Broncano y su equipo a viralizar sus entrevistas y convertirse en todo un fenómeno en Internet. Dos cuestiones sobre temas a menudo tabú como el sexo y el dinero, a las que en esta nueva etapa en TVE han sumado una tercera que no ha dejado indiferente y a la que este jueves respondió Raúl Cimas dejando el listón alto.

Si en el estreno con Aitor Francesena el presentador desveló la apuesta por mantener ese sello distintivo del programa, fue en la segunda emisión cuando David Broncano sorprendió a su invitada Najwa Nimri al formularle una pregunta extra que va en la línea del tono irreverente y políticamente incorrecto del espacio de humor: “¿Eres más machista, o más racista?”.

Este jueves 12 de septiembre quien se sometió a esta cuestión fue Raúl Cimas, cómico y “salvador” de La Revuelta tras caerse sus invitados para esa noche. Y como 'regalo', el también protagonista de la serie Poquita fe dejó una respuesta que ha sido calificada por muchos como brillante y que será difícil de superar por los próximos entrevistados.

“¿No hacías ahora una pregunta sobre machismo y racismo, o te la han quitado ya? Ya va pasando la tijera Pedro, eh...”, comentó el invitado, recordándole a Broncano que se había quedado esa cuestión pendiente. “Es muy buena pregunta”, elogió.

La respuesta de Cimas, en evidente tono cómico, fue la siguiente: “Hay que apostar por el espíritu de superación. Hasta el momento siempre he sido más machista que racista, pero creo que me queda mucho por aprender en cuestiones de racismo. Si me pongo a trabajar y consigo ser la mitad de racista de lo machista que soy, mucha gente me considerará un español cojonudo”.

