Najwa Nimri confesó a Broncano que está “vetada” en 'El Hormiguero' y afirmó que Motos “está temblando”

Najwa Nimri acudió a promocionar su nueva serie Respira en La Revuelta “porque no puede ir a otro sitio”, bromeaba David Broncano haciendo un guiño a la actriz con lo que acababa de desvelar en el programa.

“A El Hormiguero no me llevan. Estoy vetada” confesaba ante la sorpresa del presentador de La 1. “¿A raíz de qué?” quiso saber él y ella opinó que podía ser por “no haber querido ir la primera vez. Creo que es por eso”.

Para meter más leña al fuego, Nimri comentó la buena audiencia del estreno: “Estás a esto de barrerle” dijo haciendo un gesto mínimo. “Yo creo que está temblando” añadió. A lo que Broncano preguntó que a quién se refería y ella no se cortó: “A Pablo motos” subrayó.

Al hilo de su veto en el programa de Antena 3, la actriz también lamentó que no la invitaran a nada: “No estoy ni en el grupo de whatsapp de Respira, no me invitan a ningún lado. Solo me invitas tú”. A lo que Broncano se comprometió a cumplir siempre: “Estemos en la cadena que estemos esta será tu casa”.

Cabe recordar que las veces que la intérprete acudió a La Resistencia en Movistar Plus+ fueron unas de las más vistas en redes. Y es que añ público parece gustarle su carácter indomable con el que hasta preguntó a Broncano por su salto de la privada a la pública.

“¿Estás nervioso con esta nueva etapa?”, ¿os revisan los guiones en Moncloa?“ o ”¿te duele haberte ido de Movistar?“ fueron algunas de las preguntas que le lanzó y que él respondió con una negativa a cada una de ellas.

Finalmente, también ella respondió a las preguntas clásicas. Sobre el dinero aseguró que tenía el doble de lo que había respondido la vez anterior (12 millones y medio de euros). Sobre el sexo dijo que tenía “mucho” y Broncano lanzó una nueva cuestión: “¿Eres más machista o más racista?”