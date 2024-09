La reacción de Najwa Nimri al enterarse por Manu Ríos de que no está en el WhatsApp de 'Respira': “¡Siempre lo mismo!”

Najwa Nimri y Manu Ríos protagonizaron este lunes un momento divertido y tenso a partes iguales durante la visita de ambos a Cuerpos especiales, espacio de Europa FM presentado por Eva Soriano. Todo se desencadenó cuando la cómica les preguntó si estaban comentando el éxito que está teniendo Respira en Netflix en el grupo de WhatsApp de los actores de la ficción, a lo que el joven respondió de forma afirmativa.

“Ah y yo no estoy, tío. ¡Siempre me pasa lo mismo!”, saltó enseguida Nimri, descubriendo en directo la existencia de un chat en el que ella no está. “¡Esto es la polla, siempre me entero en este tipo de cosas de que no estoy en los grupos!”, explicó, desatando las risas de los presentadores y el palpable agobio de Manu Ríos. “Yo siempre he dicho: 'Oye, ¿y Najwa?”, se excusó.

“No, va en serio. ¿Tenéis un fucking grupo?”, volvió a la carga la actriz. “Yo te meto después”, replicó su compañero. “No quiero, ahora paso” , respondió la intérprete. “Es muy heavy, nunca me meten en ningún lado”, se quejó Najwa mientras Manu Ríos desvelaba que el grupo de llamaba “Respira” y argumentaba que él no era el administrador.

“¿Quién lo ha hecho? Venga dímelo”, le preguntó a Ríos, que alegó no acordarse. “Lo estoy pasando mal, pero tengo ganas de que Manu saque el móvil y nos diga quién es el administrador”, bromeó Soriano. Finalmente, durante una pausa descubrieron quién había sido, pero se negaron a desvelar su identidad.