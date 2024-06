Desvelado el dinero que cuesta 'Invictus, ¿te atreves?', la apuesta veraniega de TVE con Patricia Conde

TVE estrena este 17 de junio Invictus, ¿te atreves?, su nueva apuesta para el prime time veraniego con Patricia Conde al frente. Un programa de retos con participantes famosos que se emitirá en las noches de los lunes y que compartirá protagonismo próximamente con el Grand Prix como baza de La 1 para esta época estival.

El formato está producido por Boxfish, responsable de otros espacios como Bake Off, y tiene un coste de 5.354.125,66 euros para toda la temporada completa, según publica TVeo tras una petición al portal de Transparencia.

Este es el presupuesto total de las trece entregas de las que consta Invictus, ¿te atreves?, y cuyo estreno tiene lugar este lunes 17 de junio. Podemos saber, pues, que el coste por entrega es de 411.855,82 euros, de los cuales 411.657,14 van a parar a la productora y únicamente constan 1.582,88 euros de gasto interno.

A diferencia de otras partidas presupuestarias compartidas por Transparencia, no ha trascendido la cantidad destinada al salario de su presentadora Patricia Conde ni de sus capitanes, los exfutbolistas Joan Capdevila y José Manuel Pinto.

Así es 'Invictus, ¿te atreves?'

Invictus es un concurso en el que dos equipos formados por personajes famosos, capitaneados por los exfutbolistas Capdevila y Pinto, competirán entre sí, enfrentándose a pruebas físicas y de preguntas a través de las cuales mostrarán ante las cámaras su lado más desconocido.

Este programa es una adaptación del formato británico A league of their own, que cuenta con 13 temporadas emitidas en la cadena Sky One. En España, es Boxfish, responsable de Celebrity Bake Off (Amazon Prime Video) o A quién le gusta mi follower (Netflix), la compañía encargada de su producción.

En su estreno, Invictus, ¿te atreves? se emitirá a continuación del Austria-Francia de la Eurocopa 2024, por lo que podrá beneficiarse de un importante arrastre de espectadores en La 1. Sus rivales en prime time son el también debut de 100% Únicos en Cuatro, la serie Hermanos de Antena 3 y las películas Way Down en Telecinco, y Los secretos que ocultamos en laSexta.