'Drag Race España: All Stars' corona a Drag Sethlas como la ganadora de su primera edición en Atresplayer

Drag Race España: All Stars celebró este domingo su gran final en Atresplayer. Drag Sethlas se coronó como ganadora y como la primera superestrella drag de nuestro país tras superar a las otras finalistas de la presente edición: Juriji der Klee, Samantha Ballentines y Hornella Góngora.

Las cuatro finalistas tuvieron que enfrentarse a uno de los retos más complicados de la edición: un gran homenaje a la revista y al cabaret español. Tras demostrar todo su potencial sobre el escenario, llegó el momento de la verdad con la batalla de lipsync. Dicho número fue un gran espectáculo en el que participaron las 9 reinas de la edición e incluso el jurado. Por primera vez, Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Locking se draguearon y vivieron en primera persona lo que sienten las participantes del programa.

Este número dio paso al momento de la batalla de lipsyncs: Juriji der Klee se tuvo que enfrentar con Samantha Ballentines con el tema Pop, de La Oreja de Van Gogh. Después, Drag Sethlas y Hornella Góngora tuvieron su propio cara a cara con la canción Yo no soy esa, de Rosa López. Finalmente, Samantha y Sethlas fueron elegidas como las grandes finalistas de la edición.

Eloise, de Tino Casal, fue el tema que sonó en el último lipsync de la temporada. Drag Sethlas y Samantha Balentines ofrecieron un gran espectáculo en su última batalla por hacerse con la corona. Finalmente, el jurado del programa decidió que Drag Sethlas era la reina vencedora, siendo la encargada de inaugurar el salón de la fama de Drag Race España. Recordemos que Drag Sethlas venía de ser la sexta clasificada de la segunda edición de Drag Race España (2022).

Drag Sethlas: “Doy las gracias a mis compañeras por ofrecerme su mano y su amistad”

La corona de Drag Race España: All Star’ se va para las Islas Canarias, algo que Drag Sethlas ha reivindicado en todo momento desde que pisó la pasarela. “Quiero darle las gracias a toda la gente que ha estado detrás de Sethlas, que ha conseguido que esta corona y este cetro se vayan para las Islas Canarias, para ese drag tan único y con tanta personalidad, y sobre todo a todas mis compañeras por haberme ofrecido su mano, su amistad, su cariño y su amor. Esto no acaba, acaba de empezar ¡Canarias in da house, cariño!”, dijo la reina vencedora con la corona ya entre sus manos.