'El Camerino' se hace programa en Movistar Plus+ con la banda de 'Late Motiv' y muchas estrellas

Los amantes de la música están de enhorabuena. Y los que quieren verla en televisión, más aún. Movistar Plus+ anuncia que El Camerino, el formato que nació como una sección de Late Motiv para reunir y escuchar a distintos artistas, y en el que se les daba espacio para crear música y hacer versiones, se reconvierte en la plataforma para ser un programa propio que se estrena el 6 de noviembre.

De su producción se encarga El Terrat, la productora de The Mediapro Studio que preside Andreu Buenafuente y que ya tuvo esa idea original primero como sección. Para conducirlo, también se encargan viejos conocidos del formato como Pablo Novoa y Litus, acompañados por la banda de Late Motiv (Erika, Pirata, Mac y Coke), con la misión de engarzar la música y la conversación como grandes protagonistas.

El Camerino contará con seis entregas de 50 minutos, y por cada una de ellas pasarán tres músicos de primer nivel y de perfiles diferentes para conversar, improvisar y crear nuevas versiones de temas conocidos junto al resto de la banda.

Como explica la plataforma, “veremos a los artistas alejados de los grandes focos del escenario y disfrutaremos de interesantes charlas entre músicos: hablarán de sus carreras, de sus procesos creativos, de sus miedos, contarán divertidas anécdotas e improvisarán canciones propias y ajenas en un ambiente íntimo y distendido”. El Camerino permitirá ver a Vanesa Martín versionando a Extremoduro, a José Mercé haciendo los coros de un tema de George Harrison o a Pablo Novoa bailando con La Húngara. Se hablará de flamenco, de compositores, de Rock and Roll o de las mujeres en la industria musical, entre otros muchos temas.

Vanesa Martín, Dani Fernández, Rayden, José Mercé, Luz Casal, Rozalén, Tanxugueiras, La Húngara o Iván Ferreiro son solo algunos de los artistas que visitarán El Camerino, avanza Movistar Plus+.

Cada programa finalizará con una actuación inédita y muy especial en la que los tres invitados versionarán junto a la banda un hit de la historia de la música, una canción elegida por ellos y en la que pondrán en común sus diferentes sensibilidades y sus maneras de entender la música.

Buenafuente: “Es un homenaje al poder de las canciones”

Andreu Buenafuente, que ejerce como productor a través de El Terrat, explica: “Para mí, El Camerino sigue en la línea de los programas que he tenido la suerte de hacer: una celebración del oficio de músico. Un homenaje al poder de las canciones y, sobre todo, a los hombres y mujeres que las hacen posible. Hemos encontrado un formato íntimo, pero emocionante y poderoso”.

Litus, voz y guitarra que ejercerá como conductor, expresa: “El Camerino es uno de esos regalos que de vez en cuando te da la vida. Durante los 7 años en los que canté en Late Motiv tuve la suerte de tocar y conocer a todos mis ídolos, a todos mis héroes. Tengo la sensación de que gracias a ese background los músicos se sienten a gusto con Pablo Novoa y conmigo. Y ahí reside el regalo del que hablaba. Los músicos se dejan llevar con nosotros… y nosotros con ellos. En El Camerino no pretendemos entrevistar, sino conversar. Una conversación con guitarra en mano. Vamos, como ha sido siempre en los buenos camerinos”.

Su compañero Pablo Novoa, productor musical y guitarra que también ejercerá como conductor, añade: “Para mí, El Camerino es la esencia de la música. Charlar, tocar, reír y bailar juntos. La verdad de lo que somos, lo que sentimos, lo que pensamos”.

Jorge Ortiz de Landázuri, productor ejecutivo Movistar Plus+, incide en su fuerte apuesta por la música: “Queremos que los músicos españoles sientan que Movistar Plus+ es su hábitat natural, su casa. Nuestra apuesta por la música es firme, constante y creciente: con abundantes series documentales o largometrajes documentales de artistas como Raphael, Miguel Bosé, David Bisbal o C.Tangana, con programas antologías como 'Pop', 'Canciones que cambiaron en mundo', 'Melódico' o 'Grandes Éxitos' que hablaron sobre música popular, con conciertos en directo únicos como el del día de la Hispanidad, o con programas musicales de entretenimiento como 'That's my Jam' o 'El Camerino', donde la música en directo y la complicidad con los músicos y la música es su razón de ser. Este programa parte de un triángulo de personas con pasión por el oficio de músico: Andreu Buenafuente y El Terrat; Litus, Pablo Novoa y la banda; y nosotros en Movistar Plus+. Un programa único, especial, singular. Queremos compartir nuestra emoción por los momentos increíbles que vivimos en la grabación. Larga vida al Rock and Roll”.