El 'Un, dos, tres' de TheGrefg en Twitch no convence en una gala con un gran despliegue y muchos desajustes

Twitch volvió este jueves 19 de octubre a poner los ojos en la televisión para el que ha sido el último gran evento de la plataforma: el estreno del mítico Un, dos, tres a través del canal de TheGrefg, uno de los streamers españoles más populares que además ejerció como presentador. El concurso regresaba casi dos décadas después, impulsado por Alejandro Ibañez (hijo de Chicho Ibañez Serrador) en una gala especial destinada al universo digital y que fue emitida, al contrario de lo que ocurría en el pasado, en riguroso directo. Esto complicó la producción del programa, produciéndose múltiples desajustes en el desarrollo de la velada que hicieron que este renovado formato no terminara de convencer a los espectadores.

La emisión de Twitch, que se prolongó durante cinco horas y veinte minutos, empezó con una alfombra roja -presentada por el cómico Xavier Deltell- por la que desfilaron muchos invitados relacionados con el universo Un, dos, tres -que siguieron el programa desde la grada-, además de muchos streamers y otros famosos, como Kiko Rivera, que protagonizó una de las actuaciones musicales de la jornada.

Entre esos viejos conocidos del formato se encontraba Mayra Gómez Kemp, legendaria presentadora del programa, que entró acompañada por Fedra Lorente, conocida como 'La Bombi': “Por aquel entonces no era normal que presentara una mujer, menos mal que Chicho mandaba mucho. Yo me acuerdo que en aquella época no existía el pinganillo, menos mal, porque si no tendría que haber hecho el Un, dos, tres con Chicho aquí metido”, bromeó la comunicadora.

Segundos después era Miriam Díaz Aroca, sucesora de Mayra en el formato junto a Jordi Estadella, la que hacia su aparición ante Deltell: “Estuve en el programa más legendario de todas las televisiones del mundo”, empezó diciendo la también actriz, que valoró positivamente la iniciativa de recuperar el concurso de esta forma. “Me parece una aventura increíble. Yo llevo insistiendo muchísimo en haberme metido en el barco del Un, dos, tres. Alejandro ha tenido muchos novios y al final ha decidido apostar por esta aventura que me parece una aventura prodigiosa que va a dar mucho que hablar y va a hacer mucho ruido. Yo no sé cómo va a funcionar este formato legendario del Un, dos, tres que todos tenemos en el corazón y mezclarla con esta propuesta. Creo que suena bien, a mí me mola”, reflexionó.

Lydia Bosch tampoco quiso perderse la cita y aprovechó su intervención en las cámaras para recordar cómo su trabajo en el Un, dos, tres como azafata la catapultó a la fama: “Fue la mejor etapa de mi vida. El Un, dos, tres fue lo que me abrió las puertas a lo que ha sido mi vocación y mi profesión. Empecé de la mano del mejor maestro posible, de Chicho Ibañez Serrador. Me hace una ilusión fantástica que Alejandro haya cogido esto, estoy expectante”, valoró, definiendo a TheGrefg como “un tipo excelente”.

La voz de Chicho 'presentó' el nuevo 'Un, dos, tres'

El programa arrancó recuperando unas viejas declaraciones de Chicho Ibañez Serrador, creador del “concurso de los concursos”, que sirvieron como presentación de la gala: “Comienza la continuación de Un, dos, tres. Eso es exactamente lo que vamos a ofrecerles, ya que pretendemos retomar el concurso en el mismo punto donde lo dejamos”, se pudo escuchar en unas palabras que el maestro de la televisión profirió en 1976 tras uno de los parones que hizo el concurso.

“Cuando una cosa nos ha gustado, en nuestro recuerdo lo magnificamos. Por favor, que no ocurra eso con el Un, dos, tres. No comparen el Un, dos, tres de ayer, con el de hoy. Hagan una pirueta mental e imaginen que han transcurrido unas pocas semanas entre la última emisión y esta”, concluyó la voz de Ibañez Serrador antes que TheGrefg hiciese su entrada en el plató, arropado por sus bailarines.

“Vuelve el concurso de los concursos, vuelve el Un, dos tres. Creemos que es un momento muy bonito para que los más jóvenes descubráis el concurso de los concursos, un concurso que hizo historia, y lo que ya tenéis unos años lo volváis a pasar en grande”, señaló el stramer antes de presentar a sus compañeros en el programa. Carla Pulpón ejerció como copresentadora y las hermanas Hurtado y Mister Jagger como los famosos Tacañones.

Luzu y Lluna se llevaron la victoria

El Un, dos, tres contó con tres parejas de streamers e influencers como concursantes: Gemita y DJMariio, Luzu y Lluna Clark, y Yosoyplex y Marta Díaz. Todos ellos tuvieron que enfrentarse a tres fases tras las cuales los dúos se iban poco a poco eliminando: la primera de preguntas, la segunda con pruebas físicas y una tercera protagonizada por la mítica subasta del formato.

DjMariio y Gemita fueron los primeros descalificados, mientras que Luzu y Lluna se impusieron a Yosoyplex y Marta díaz en la segunda fase, alcanzando la última prueba del concurso. En ella, la gran subasta, los concursantes se hicieron con un viaje a las islas Canarias.

El 'Un, dos, tres' de Twitch no convence

La emisión llegó a su fin después de cinco horas y veinte minutos en los que el canal de TheGrefg en Twitch acumuló, tal y como publica TvTop, una media de 59.385 espectadores de todo el mundo. El minuto de oro, aquel en el que más personas estaban siguiendo el programa, alcanzó a las 20.48 de la noche los 82.032 espectadores. Se trata de unas cifras más que aceptables para la plataforma pero que, una vez más, se alejan con creces de los registros que día a día consigue la televisión.

Además, siguiendo su curva de audiencia, podemos ver cómo el programa fue creciendo en espectadores durante la emisión de su alfombra roja y descendiendo progresivamente una vez se dio por comenzada la gala hasta su final pasadas las 00:00 horas de la noche. Por otro lado, el programa no llegó a liderar el ránking de emisiones del día en Twitch, ocupando la segunda posición por detrás de Ibai Llanos, que acumuló una media de 82.300 espectadores con los Worlds 2023.

En redes, los espectadores del concurso reflejaron la fría acogida que estaba teniendo la vuelta del concurso, pese al gran despliegue realizado por la producción, con quejas hacia el ritmo del programa, la gran presencia de patrocinios publicitarios en todas las pruebas y los diferentes fallos que se produjeron a lo largo del directo.

Grand Prix supo modernizarse manteniendo esencia y profesionalidad



Lo del #UnDosTres esta siendo un despropósito total.. Poco profesionalidad.., Nada de esencia.. Programa de streamers para streamers.., Errores por todo lados.., No se enteran de nada.. Caos total pic.twitter.com/X89QlNf8bA — Adry Pérez (@Adry_Perez90) 19 de octubre de 2023

La verdad es que tras cinco horas de duración no me siento capacitado para juzgar ahora mismo el regreso de #UnDosTres . Lo haré cuando ordene mis ideas. Pero por lo pronto y si el programa continúa, hay que mejorar cositas y disminuir a la mitad al menos su duración. — Manuel Devesa 🎙️📺📖🎭 (@ManoloDevesa) 19 de octubre de 2023

Tres minutos haciendo torres de Nocilla. Ahí, dinámico #UnDosTres — Mike Medianoche (@mikemedianoche) 19 de octubre de 2023

Una única prueba, no un grand prix entero. La eliminatoria está siendo insufrible y aburridísima. Una única prueba de 3 minutos y con la mítica música de fondo, no este rollazo. Qué manera de cargaros el formato. #undostres — Alex de Tabarnia (@AlexOrleans1) 19 de octubre de 2023

Los presentadores están perdiendo el tiempo y el público se aburre. Dejad de hacer memeces y estad en alerta. #UnDosTres — Felix Roberto E. 💙 (@f_roberto1) 19 de octubre de 2023

Para los que nunca vieron el #UnDosTres … ésto es todo lo contrerio. — 𝗔𝗫 (@Axel49_) 19 de octubre de 2023

Lo siento mucho, pero creo que el regreso del #UnDosTres debería haberse peleado para una tele y con un presentador de verdad. Y, por supuesto, debería haberse grabado. Si Chicho levantase la cabeza, desheredaba a su hijo y le metía fuego al plató. — Juan José Domínguez (@juanjoseda) 19 de octubre de 2023

Horas después de la gala, TheGrefg comentaba su experiencia al frente del evento: “Ha sido una locura hacer un programa como el Un, Dos, Tres en riguroso directo. He leído comentarios buenos y malos, gracias por ambos, de verdad. En lo personal, me he dejado la vida como presentador y espero haberos sacado una sonrisa. Gracias por estar ahí”, ha escrito el streamer a través de las redes sociales.