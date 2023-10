TheGrefg revive el 'Un, dos, tres' en Twitch con el hijo de Chicho: “No hay que hablar siempre de guerra con la TV”

El 11 de junio de 2004 cerró la última edición del Un, dos, tres en TVE. Entonces, aún Chicho Ibáñez Serrador estaba a los mandos de un programa que tuvo a Luis Larrodera como último maestro de ceremonias. Este 19 de octubre de 2023 (19:00 horas), casi 20 años después de aquella última emisión y pasados más de 51 años desde su creación, el concurso que marcó una época en España vuelve de la mano del hijo de Chicho, Alejandro Ibáñez Nauta, y con TheGrefg como el estandarte de una nueva etapa que cambia el televisor por las nuevas ventanas que permite internet.

El popular creador de contenido está al frente de esta reformulación del formato para adecuarlo al momento presente, con Twitch como nuevo hogar (en concreto, el canal de TheGrefg) y con un equipo que se nutre del talento surgido a través de la red, como Mister Jägger, y que recupera tanto a las hermanas Hurtado y a su presentadora más recordada, Mayra Gómez Kemp, como a la mascota oficial, La Ruperta. Más allá de actualizaciones, la premisa es la misma, tal y como el propio presentador proclama: “Es una oportunidad perfecta para unirnos todos a ver el programa y pasarlo bien”.

“Sin duda, no sabemos lo que va a pasar, porque el futuro es incierto, pero es muy prometedor”, explica a verTele el youtuber, cuyo nombre real es David Cánovas Martínez, sobre el desafío. Al fin y al cabo, se trata de relanzar una marca que llevaba congelada 19 años, y que a las nuevas generaciones no les suena, o al menos no con la misma resonancia que a sus mayores. Precisamente por eso el afán de Ibáñez como impulsor del proyecto a través de ProIntel, una de las productoras implicadas junto a Factoría Henneo e Isla Audiovisual, era el de atraer al público joven hablando su idioma, en sus plataformas y con sus estrellas.

“Tengo que aprovechar esta oportunidad y, sobre todo, darlo todo”

En ese sentido, la elección de TheGrefg era lógica, tal y como atestiguan las cifras: acumula 18 millones de suscriptores en YouTube y 11,6 millones en Twitch y acostumbra a figurar en los rankings de influencers de Forbes. Copropietario del club de esports Team Heretics, dejó clara su capacidad de convocatoria al urdir el Stream World Championship, un mundial de fútbol para youtubers.

Él reafirma la fe en su nuevo Un, dos, tres: “Tenemos un formato que vamos a adaptar para ese público joven que viene más por nuestro lado, del streaming, de los nuevos medios de comunicación, y para la gente que realmente conoce el programa, a los que dices Un, dos, tres y para ellos es historia, es mítico, es la gente más adulta, como mis padres”.

TheGrefg explica que su motivación para participar llegó “dándome cuenta de que es un privilegio muy grande”. “Ya el simple hecho de ofrecérmelo a mí, me pone en una posición de: 'Guau, lo que me están ofreciendo. Tengo que aprovechar esta oportunidad y, sobre todo, darlo todo”.

A mí me gustan los retos. Me crezco con eso y voy a intentar ponerle toda la ilusión y pasión que merece TheGrefg

Pese a las tablas que ha ido ganando ante las pantallas desde que comenzara a realizar vídeos en 2010, el comunicador de 26 años reconoce la presión ante un reto de este tamaño. Es lógico, pues su nombre reposará en los libros junto a otros tan relevantes en la historia de la televisión española como Kiko Ledgard, Mayra Gómez Kemp, Jordi Estadella y Miriam Díaz-Aroca, Josep María Bachs y el ya mencionado Larrodera. Todos ellos fueron la cara del Un, dos, tres a lo largo de sus primeros 32 años de historia. Una historia que escribe un nuevo capítulo con él.

“Todo el mundo al que le hablas del Un, dos, tres te dice: 'Madre mía, si esto lo veíamos todos, que era algo increíble'. Y me veo ahí yo ahora, que voy a hacer de presentador”. En todo caso, afirma: “A mí me gustan los retos. Me crezco con eso y voy a intentar ponerle toda la ilusión y pasión que merece”. Para dar su bendición a su empeño y escenificar el relevo estará Mayra Gómez Kemp: la emblemática presentadora, que empezó primero como azafata en 1976 para ascender en 1982, volverá como colaboradora especial. También se ha anunciado la presencia como invitadas de Lydia Bosch y de Miriam Díaz Aroca.

“Es imposible que salga mal”

Lo hará junto a “un equipo espectacular”. En el momento de atender a la prensa, tras la presentación realizada en el FesTVal de Vitoria, el influencer reconocía no haber tenido aún oportunidad de conocer a buena parte del equipo con el que iba a interactuar en la gala. Lo cierto es que, además de los anunciados oficialmente en esa rueda de prensa en septiembre, buena parte de los nombres han ido revelándose a cuentagotas hasta hace escasas horas.

Junto a él, como copresentadora y jefa de azafatas, TheGrefg tendrá a Carla Pulpón, la actriz bajo el disfraz de Mapi en TVE y de Jing Jing en Cuentos chinos, en su primera aparición sin máscara en un programa. Frente a él, haciendo de némesis, estará Mister Jagger, que formará con las hermanas Hurtado un trío maligno de los tacañones. Para quien no recuerde o sea demasiado joven, estos personajes se encargan de señalar los errores de los concursantes y marcar el fin del tiempo de respuestas. Además, hay que contar con el cuerpo de azafatas compuesto por Abril Cols, Nadia Vilaplana, Néstor Seller, Andrea Palazón, Unai Liarte y Marta Hernández.

También serán creadores de contenido los concursantes, con un plantel formado por Marta Díaz, DjMaRiiO, Gemita, Lluna Clark, Luzu y Yosoyplex, divididos en parejas. Aquella que consiga superar las dos primeras fases del concurso pasará a la subasta: ahí está confirmada la intervención de los cómicos Juan Dávila y JJ Vaquero, los magos Jandro y el mentalista Juanma González, y las actuaciones musicales de Kiko Rivera, Vicco y el reparto del musical School of Rock.

En la parte técnica, junto a Ibáñez, el director de fotografía Pol Turrents, más conocido en redes sociales como Polispol, se encargarán de la producción. “Confío muchísimo en el equipo que hay detrás”, aseguraba TheGrefg incluso antes de que se le hubieran revelado todos sus acompañantes para este 19 de octubre. “Yo voy a presentar, pero voy a tener una cantidad de apoyo y de gente tan talentosa y carismática, que es imposible que salga mal”.

“No hay que estar siempre hablando de guerra entre TV y Twitch”

Independiente de cómo salga, el salto para el formato es trascendental, especialmente en un momento en que tiende a compararse con frecuencia la producción de contenido para ventanas como Twitch con la televisión. Ahí están las apuestas que ha venido realizando Ibai Llanos en los últimos años, con sus retransmisiones de las campanadas de Nochevieja, o en su aventura conjunta con Gerard Piqué de la Kings League (en la que participa TheGrefg como presidente del Saiyans CF), esta última ofrecida en televisión convencional a través de Cuatro con resultados minúsculos.

Los números de los streamers no pueden compararse con los de los audímetros (Twitch no se mide por personas, sino por dispositivos conectados a nivel mundial), si bien su repercusión ha de medirse por la relevancia a nivel social y el impacto en redes sociales. TheGrefg, que ha protagonizado puntuales incursiones en programas como Got Talent: All Stars, lo tiene claro al hablar de televisión y Twitch: “Siempre he dicho que son cosas muy diferentes”.

Él mismo pone por delante que “en la tele quizás no nos llevemos el mejor trato”, aludiendo a experiencias como la de su visita a El Hormiguero de febrero de 2021, donde dijo sentirse “como en una matanza” al defender su decisión de marcharse a Andorra para tributar menos impuestos. En todo caso, valora otras como la del mencionado Got Talent, donde le trataron “superbien”.

En la tele quizás no nos llevemos el mejor trato TheGrefg — Sobre los Youtubers

Por ello, adopta un talante conciliador. “Comparar la televisión con nosotros, que nos ponemos en una habitación y nos enchufamos el directo con un micro y una cámara y contamos nuestra vida... es muy diferente. Sí que es verdad que, poco a poco, nos damos cuenta cómo hay una tendencia a que la gente joven esté mucho más en Internet y en las plataformas digitales más que en la televisión. Pero no creo que haya que estar siempre hablando de esa guerra entre TV, Twitch, Youtube y estos medios”.

“'Grand Prix' es un programazo pero vamos a tener un toque propio”

Precisamente de vuelta a la televisión, en TVE tenemos un ejemplo paradigmático de lo que ahora pretende hacer el Un, dos, tres: este verano volvía a la cadena pública tras 18 años, el Grand Prix, de nuevo con Ramón García al frente pero con una mecánica actualizada a los nuevos tiempos de la que desaparecía la icónica vaquilla, y en la que precisamente se apostaba por incluir a otra creadora de contenido, Cristinini, para realizar las narraciones del concurso como si de su escenario de Twitch se tratase. La confianza de Europroducciones en que el formato renueve es total; en el caso del nuevo Un, dos, tres, se ha planteado como una única gala, al menos por el momento.

Preguntado por la comparación entre ambos formatos, TheGrefg es cauteloso: “Lo he visto este verano y es un formato diferente, pero que nuestro concurso va a estar mucho más adaptado a lo que es Twitch, el streaming, pero sin perder esa esencia que tenía el Un, dos tres y cómo marcó el futuro de los concursos y los programas. Aprendiendo, sobre todo”.

“El Grand Prix es un programazo pero creo que nosotros vamos a tener un toque muy propio y muy especial”, concluye el youtuber. Para comprobarlo, toca sintonizar con el canal de TheGrefg este jueves.