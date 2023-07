TheGrefg asegura que se sintió “como en una matanza” en 'El Hormiguero' y cuenta que ha rechazado volver

El popular youtuber TheGrefg ha hablado de la experiencia de ser invitado de El Hormiguero, hace ahora algo más de dos años. Y no lo ha hecho en los mejores términos.

Pablo Motos recibió en plató al joven comunicador el 15 de febrero de 2021 para hablar de su carrera como creador de contenidos, y ahora, en el podcast The Wild Project de Jordi Wild, ha reconocido que no planea volver después de aquella experiencia.

Jordi Wild, no ajeno a las polémicas, tildó la situación de TheGrefg como la de “un mono de feria”, antes de preguntarle por cómo se gestó la entrevista. “¿Cómo te atreves?”.

“Motos esperaba el momento para preguntarme por Andorra”“

“Es un programa que de pequeño he consumido mucho, había una parte de ilusión muy grande”, reconoce el streamer, cuyo nombre real es David Cánovas Martínez, y que tiene 26 años. Recuerda, eso sí, que el interés de su visita estaba en la controversia sobre la marcha de youtubers a Andorra por motivos fiscales (es decir, para tributar menos impuestos) y, aunque define aquella como “una entrevista bastante abierta”, señala que vio a Motos “esperando el momento para preguntarme por Andorra”.

“Lo vi como una oportunidad para dar visibilidad a que puedes vivir en Andorra y no eres un asesino, porque en ese momento se estaba poniendo la cosa tan turbia que todo lo que veías era del otro lado: crítica, crítica críticas”, ha explicado el streamer, que consideraba esta como una forma de “dar la cara y explicar las cosas”.

Así, considera que el discurso que dio es “de lo mejores que he hecho públicamente”: “Sorprendentemente la mayoría de los comentarios acerca de lo que dije fueron reconociendo que había dado una parte que los medios de comunicación no se esfuerzan por dar”, llega a asegurar.

“Estaba en un sitio y me estaban tirando cuchillos”

“Quieren hacerte la entrevista y buscar la respuesta jugosa. Y yo en ese momento te tengo que decir que me lo preparé”, añade. “Quizás no era consciente de lo importante que era para mi imagen y la de mi sector”. Sin embargo, considera que su imagen del momento cambió al verlo “desde fuera”. “Me dije, Joder, he venido a una matanza. Estaba en un sitio y me estaban tirando cuchillos”.

Ambos contertulios bromean diciendo que a Motos “le sudaba la polla” contar con TheGrefg como invitado porque “no es Will Smith”. Desde entonces, afirma que ha recibido propuestas para volver como invitado y que ha rechazado todas. “No le tengo ninguna rabia”, matiza, pues se sintió “superbién fuera de la entrevista”. Pese a todo, comentó que la relación con el presentador fue cordial y que incluso le convenció a hacer un vídeo de Instagram, algo que reconoce no tenía demasiado interés en hacer.

“No tengo intención intención de volver por el momento”, remachó TheGrefg, que en los últimos tiempos ha aumentado su vínculo con la televisión tradicional, con su participación en Got Talent All Stars en calidad de jurado invitado. Además, se encargará de presentar el revival del Un, dos, tres en forma de gala especial dirigida por Alejandro Ibáñez, hijo de Chicho Ibáñez Serrador.