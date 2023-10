El nuevo 'Un, dos, tres' de TheGrefg en Twitch ficha a Mr. Jägger como “tacañón”

A menos de una semana para el estreno del nuevo Un, dos, tres, la nueva versión del icónico concurso creado por Chicho Ibáñez Serrador anuncia otra incorporación de renombre a su equipo. Se trata del popular youtuber Míster Jägger.

El cómico y creador de contenido, cuyo nombre real es Alberto Redondo, ejercerá como uno de los “tacañones”, en compañía de las veteranas hermanas Hurtado, de esta actualización del formato a cargo del hijo de Chicho, Alejandro Ibáñez, informa 20minutos.

Para quien no recuerde o fuera demasiado joven para haber visto el formato, el papel de los tacañones es señalar los errores de las parejas concursantes y marcar el fin del tiempo de respuestas. “Me va a resultar facilísimo regodearme con los fallos ajenos”, bromea el youtuber, que afirma de su rol que “siendo un poco como Don Cicuta, aunque va a ser un poco Don Cicuta Freestyle”. “Como tacañón estoy agustísimo. Si me veo en un equipo, es en ese”.

Las claves del modernizado 'Un, dos, tres'

TheGrefg será el presentador de este Un, dos, tres, cuyo estreno está fechado para el próximo 19 de octubre en Twitch, que será la casa de esta modernización del formato. De la producción se encargan las productoras Factoría Henneo, Prointel (fundada por Ibáñez Serrador) e Isla Audiovisual.

Carla Pulpón, conocida por hacer de Mapi en el concurso homónimo de La 1 y de Jing Jing en los efímeros Cuentos chinos, también ejercerá como copresentadora en esta aventura para rescatar, casi 20 años después, la mítica marca desarrollada hace 50 años por Chicho Ibáñez Serrador.

Además de las hermanas Hurtado, también se cuenta con la participación de Jandro, así como del cuerpo de azafatas compuesto por Abril Cols, Nadia Vilaplana, Marta Hernández, Néstor Seller, Andrea Palazón y Unai Liarte. Además, en el equipo de producción destaca la presentación del director de fotografía Pol Turrents, más conocido en redes sociales como Polispol. Todo ello, preservando la imagen de la mítica mascota Ruperta.