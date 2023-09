TheGrefg revoluciona el 'Un, dos, tres' 19 años después: así será su adaptación para Twitch con Ruperta moderna

La locura ha llegado este jueves 7 de septiembre al FesTVal 2023 con la presentación del nuevo Un, dos, tres, que se estrenará próximamente en Twitch con TheGrefg como presentador. Una reinvención de un formato histórico de TVE que promete despertar el interés de los más jóvenes con una mezcla de “lo nostálgico con lo nuevo” desde el próximo 19 de octubre, día de emisión de la primera entrega.

'Un, dos, tres' anuncia su vuelta tras casi 20 años, ahora en Twitch con TheGrefg y el hijo de Chicho a los mandos

El evento, que ha colapsado el Palacio de Congresos de Vitoria, ha contado con la participación del popular creador de contenido y de Alejandro Ibáñez, hijo de Chicho Ibáñez Serrador y director del programa. Ambos han anticipado algunas de las claves de sus especiales para el streaming y han desvelado quiénes serán los protagonistas de esta nueva versión.

“Ha sido y es una de las grandes marcas que ha tenido la televisión en España. TheGrefg tiene un récord que cumplir: los 28 millones de espectadores que tuvo el programa en los 80”, ha comenzado diciendo el máximo responsable del Un, dos, tres. Ibáñez ha revelado que han “intentado volver” en otras ocasiones, “pero no había hueco en la televisión”.

Finalmente regresarán vía Twitch, en el canal del propio TheGrefg, con un objetivo claro: “Conseguir que nos volvamos a sentar las familias a ver el Un, dos, tres. Vamos a intentar que toda España sepa lo que es Twitch y que reconozcan a estos pedazo de creadores de contenidos”.

A los mandos del programa estará el creador de contenido murciano, que ha reconocido la oportunidad que supone para él presentar un proyecto de esta magnitud. “Va a merecer mucho la pena. Tengo 26 años y no había visto el Un, dos, tres en mi vida, pero mis padres me ayudaron a entender la oportunidad que suponía lo que se me estaba ofreciendo. Es un programa con mucha historia y voy a poner todo mi empeño y pasión”, ha declarado.

La locura llega al @FesTVal.



Decenas de jóvenes jalean a @TheGrefg, que va a presentar su reinvención del mítico 'Un, dos, tres... Responda otra vez' de la mano de Alejandro Ibañez, hijo del mítico Chicho Ibáñez Serrador. pic.twitter.com/n7xTqo8Hs2 — verTele! (@Vertele) 7 de septiembre de 2023

Los protagonistas del nuevo 'Un, dos, tres'

Respecto a los rostros del nuevo Un, dos, tres, muchos de ellos han sido revelados en la presentación del FesTVal. Es el caso de las hermanas Teresa y Fernanda Hurtado, la representación de la nostalgia y la experiencia: “Estábamos retiradas, pero nos ha gustado esta 'modernez' y vamos a por ello. Va a ser tremendo”, han comentado sobre el escenario.

Entre las nuevas caras estarán las influencers Abril Cols y Nadia Vilaplana, primeras confirmadas de un grupo de azafatas y azafatos que tendrán peso importante en el Un, dos, tres. Su labor será presentar a los concursantes y bailar, y según han comentado tienen grandes expectativas en el proyecto.

El programa, que será en directo y tendrá una duración de cuatro horas, contará con Polispol, que ha prometido hacerlo “con respeto a la tradición y a las cosas modernas”. También estará Jandro aportando su toque mágico a la subasta:

En el evento ha habido lugar para las sorpresas con la revelación de los tres primeros invitados. Son todo rostros del streaming y las redes sociales como Lluna Clark, Gemita y Luzu. Además, han descubierto la imagen de la nueva Ruperta, la mítica mascota del concurso.