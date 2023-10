Macarena García bendice el debut de Amaia en 'La Mesías': “Es un actrizón, es la reina de la verdad”

Macarena García y Roger Casamajor dan vida a los hermanos protagonistas de La Mesías, nueva serie de Los Javis que este jueves estrena su tercer episodio en Movistar Plus+.

La madrileña interpreta a Irene en un papel que su hermano, Javier Ambrossi, ideó con el objetivo de que se viese al fin “la gran actriz que es”: “Ha sido una oportunidad y un regalazo que me han hecho Los Javis de enfrentarme a un personaje muy complejo, un reto enorme”, declara García a verTele, explicando que la protagonista de la ficción “tiene un carácter al que no me era fácil acceder”.

Casamajor, que con La Mesías se ha puesto por primera vez en manos de la pareja de cineastas, confiesa “el problema” que tuvo inicialmente para “intentar entender la manera en la que ruedan Los Javis, eso me costó bastante”.

Además, reconoce que la ficción le obligó “a destaparme mucho a nivel mío, muy personal, para llegar a entender desde dónde saca estas cosas el personaje”. “Estar dispuesto a desnudarse de esa manera delante de una cámara tampoco es sencillo”, añade.

Elogios a Amaia en su debut

Los actores se rinden ante el trabajo de Calvo y Ambrossi en su proyecto más ambicioso: “Han dado unos pasos inmensos y se han arriesgado mucho. Se han atrevido, se han lanzado al vacío”, aplauden.

También ante el de Amaia, que debuta como actriz en La Mesías: “Está espectacular, es un actrizón, es la reina de la verdad. Es superinspiradora, una artistaza”.