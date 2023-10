Emma García bromea en 'Fiesta' con el Código Ético de Mediaset: “¿Tampoco nos podemos reír ya? Eso no lo pone”

El sábado, durante la emisión de Fiesta, María Verdoy presentó una selección de vídeos caseros de caídas, golpes y accidentes domésticos. Y entre todos los emitidos hubo uno que llamó especialmente la atención: uno en el que aparecía una chica a punto de soplar las velas de su tarta de cumpleaños, pero con tan mala suerte que una de sus pestañas postizas empezó a arder al tocar una de las velas.

No se vio ni escuchó en pantalla, pero el vídeo de la chica provocó carcajadas entre Emma García y sus colaboradores, tal y como reconoció la propia presentadora. “María, hija, perdona, pero ni te escuchaba en estos últimos momentos. ¿Quieres dejar de gritar?”, dijo la guipuzcoana a Amor Romeira, que no tardó en responder: “¡Qué mala! Que sepan que la que gritaba era Emma, no yo”. La risa de Emma García delató rápidamente a la presentadora, que siguió riéndose con sus colaboradores de lo que acababan de ver: “Ay, no sé ni cómo nos reímos”.

Pero, de repente, Emma cambió su semblante por uno mucho más serio. En concreto, tras recibir un toque de atención por parte de la dirección de su programa. “¿Pero por qué no me voy a reír? ¿Pero qué ha pasado? Me dicen: 'No te rías'”, desveló la presentadora, que acto seguido lanzó una broma en clave Mediaset. “Por favor, ¿tampoco nos podemos reír ya? Porque en el Código Ético esto no lo pone”, dijo entre risas. Las suyas y las que provocó entre sus compañeros de magacín, que la pillaron al momento, obviamente.

Por tanto, siete meses después de que la nueva dirección de Mediaset endureciera el Código Ético de la compañía con nuevas normas -posteriormente actualizado para incluir un Protocolo de Actuación en los realities-, dicho Código sigue siendo noticia en los programas del grupo. Aunque sean noticias tan anecdóticas como la de este fin de semana en Fiesta.