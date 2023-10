Emma García corta la bronca de Miriam Saavedra y Makoke por una “falta de respeto”: “Sin tonterías”

Miriam Saavedra y Makoke protagonizaron una sonada discusión este sábado en Fiesta. El programa de Telecinco las había invitado a hablar de Gran Hermano VIP, pero la exnovia de Carlos Lozano aprovechó la más pequeña ocasión para enzarzarse con la tertuliana. La crispación fue tal que hasta Emma García tuvo que intervenir para poner paz.

“Déjame que termine, Makoke, porque ahora te tengo que decir algo a ti también”, advirtió Saavedra mientras hablaban sobre el reality. “Makoke se va a los programas por las tardes hablando de mí. No sé por qué no me lo dice a la cara ahora que tienes a 'La reina Inca' frente a frente”.

Resulta que ambas habían coincidido en una edición de Gran Hermano VIP, y la relación entre ellas no fue demasiado cordial. “Esta mujer me hizo la convivencia insoportable. Fue muy difícil convivir con ella”, recordó Makoke.

Saavedra le respondió con una pregunta misteriosa y algo liosa: “¿No será que me tienes inquina profunda porque sabes que yo sé lo que tú no quieres que se sepa?”. La presentadora del magacín quiso saber más sobre este “trabalenguas”, así que la colaboradora se arrancó a contarlo.

Pero lo hizo llamando “Makoka” a su compañera, que le pidió “respeto”. A la periodista vasca tampoco le gustó este arranque: “Vamos a empezar por su nombre y luego vamos a contarlo sin tonterías y sin faltas de respeto. ¡Ojo!”, advirtió a la tertuliana, que se frenó en seco por este rapapolvo.

Después hubo una pausa publicitaria y, cuando los ánimos parecían más calmados, García retomó el tema pidiendo a Saavedra que se explicara. Y ella no dudó en hacerlo: “Makoke, acuérdate de tus trapos sucios, de los entretenimientos que tenías con mi expareja y otras personas mientras estabas casada con Kiko Matamoros”.

Makoke prefirió no entrar al trapo y se tomó a risa las insinuaciones sobre el supuesto triángulo amoroso que habría formado con determinadas personas. Pero hasta ahí llegó el tema. “Ya está. ¿Podemos centrarnos? No sé si esto es en broma o en serio, y tampoco me interesa”, zanjó la presentadora.