Oriana carga contra 'GH VIP' por utilizar un “vídeo editado” para anunciar su “abandono”

Oriana Marzoli ha vuelto a referirse a su salida de Gran Hermano VIP 8. Lo ha hecho desde su cuenta de Instagram, pues el viernes salió del reality totalmente indignada. Tanto el programa como la productora (Zeppelin) aseguran que la venezolana “abandonó” la casa de Guadalix de la Sierra, pero ella niega “categóricamente” que tomara tal decisión.

“Cualquier información oficial y/o extraoficial que dice que yo he abandonado es falsa de toda falsedad”, se quejó en un primer momento. No sería la primera vez que lo hace: en el pasado ya se escapó de Supervivientes y sólo aguantó dos noches en la sexta edición de GH VIP.

Telecinco ha difundido un vídeo editado y con numerosos cortes en el que se ve a la concursante encerrada en el confesionario y visiblemente alterada mientras dice frases como “yo me largo”, “no voy a jugar”, “no lo voy a seguir soportando” y “me quiero ir”.

La cadena de Mediaset asegura que este domingo, durante la emisión del debate de GH VIP, se expondrán “los motivos que la han llevado a tomar la decisión de abandonar el reality”. Oriana, por su parte, ha pedido a los responsables del programa que publiquen el vídeo entero, sin cortes, y que se aclaren algunas “normas” supuestamente establecidas.

“Hay gente que va a programas a hablar de mi falso abandono, gente que trabaja en la cadena diciendo que van a desmontar mi 'mentira'. Consejo a esas personas: antes de hablar mal de mí, que se vean el vídeo real. Que el programa ponga el verdadero vídeo, íntegro, completo, desde que entro al confesionario hasta que salgo para hablar con la gente de producción y luego vuelvo a entrar en casa a ensayar el baile de la prueba semanal”, dice en un mensaje difundido a través de las redes sociales.

La modelo sugiere que ese vídeo recortado no prueba su abandono: “¿Por qué yo hablaba así? ¿De qué me quejaba realmente? Que cuenten qué se nos pidió a los concursantes antes de entrar al reality, qué normas no estaban siendo acatadas...”.

Y antes de concluir su comunicado, insiste en que el programa tiene que dar explicaciones porque ella nunca pidió abandonar: “Es muy fácil subir un vídeo editado, pero os invito a subir el real y a no quitarme el micrófono cuando salgo a hablar con producción. Yo no miento. Repito que jamás ha salido de mi boca 'quiero abandonar el reality/concurso'. Nunca. Que me dejen de usar”.