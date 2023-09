Carlota Corredera, sobre la cancelación de 'Cuentos chinos': “Tres semanas es poco tiempo”

Carlota Corredera se ha pronunciado sobre la cancelación de Cuentos chinos, anunciada por Mediaset el jueves tras varias semanas en las que el programa de Jorge Javier Vázquez había ido perdiendo audiencia progresivamente.

La presentadora, que actualmente está fuera de la pequeña pantalla, cree que al show de La Fábrica de la Tele le ha faltado tiempo para ganarse la atención del público. Tres semanas es lo que ha aguantado Cuentos chinos en emisión desde su estreno el pasado 11 de septiembre. Se ha despedido con una audiencia media de 912.000 espectadores (7% de cuota de pantalla), muy por debajo de su principal rival, El Hormiguero, que suele acercarse al 17% de share.

“Lo siento muchísimo por todo el equipo y les deseo toda la suerte. (...) A estas alturas tenemos que estar preparados para que pasen cosas como esta. La fórmula mágica de la televisión no existe. Unas veces funciona lo que haces y otras, no. Los datos no han sido los esperados para la cadena”, reflexiona Corredera, que hubiera dado más margen al programa: “Yo creo que tres semanas es poco tiempo, pero no estoy en los despachos”.

En declaraciones a la agencia Europa Press, quien fuera directora y presentadora de Sálvame –magacín en el que trabajó durante años con Jorge Javier Vázquez–, ha deseado “lo mejor” al equipo de Cuentos chinos: “Ojalá nos volvamos a encontrar todos muy pronto porque la tele es como la noria, que da muchas vueltas. En esta ocasión no ha salido bien, pues seguro que la siguiente sí”.

“Espero que Jorge Javier haga borrón y cuenta nueva”

Cuentos chinos era el nuevo proyecto televisión del comunicador catalán, que estuvo de baja médica durante meses tras la cancelación de Sálvame. “Perdón por no haber sabido encontrar la llave de vuestra complicidad”, se despidió este mismo jueves minutos después de que Mediaset anunciara el final de su nuevo formato.

En este sentido, Carlota Corredera ha recordado que su compañero es “fuerte y frágil” a la vez. “Toda la gente que trabajamos de cara a los demás, de cara al público, somos gente muy frágil y muy vulnerable. No todo el mundo está tan expuesto a saber lo que opinan de ti”, ha explicado la gallega, con la esperanza de que el presentador “haga borrón y cuenta nueva” porque “seguro que le esperan enormes proyectos”. “Yo creo que es una persona que es feliz trabajando. Espero poder verle muy prontito”.