Oriana Marzoli abandona 'GH VIP 8' tras dos semanas: su tercera espantada de un reality de Telecinco

Oriana Marzoli lo ha vuelto a hacer. La venezolana ha decidido abandonar la casa de GH VIP 8 y consumar así otro fracaso en la televisión española tras sus sonadas salidas voluntarias de Supervivientes 2014 y de GH VIP 6. Ahora, la concursante deja tirado al programa de Telecinco tras sólo dos semanas de estancia en la famosa casa de Guadalix de la Sierra.

La ¿sorpresa? ha saltado en la tarde de este viernes, cuando el Súper se ha dirigido al resto de concursantes para informarles de la decisión se su compañera. “Atención, por favor. Quiero comunicaros algo: Oriana ha abandonado el concurso”, anunció la famosa voz del programa, provocando un gran shock entre los participantes.

“Eso es mentira”, señalaban algunos incrédulos. “Con eso no jugamos”, replicó rápido el Súper. “Cada uno tenéis vuestros motivos. La vida en directo continúa. Sigamos en el concurso. Gracias a todos y que os aproveche”, sentenció el responsable, causando una gran conmoción en la casa.

Oriana incumple su promesa

El pasado 14 de septiembre, hace sólo dos semanas, Oriana regresaba a la casa más famosa de la televisión dispuesta a superar su récord de permanencia en el concurso. La venezolana aseguraba llegar con mucha ilusión e incluso prometió, a petición de Marta Flich, que no iba a abandonar este vez.

“Te voy a pedir una cosa Oriana, que dures al menos más que la otra vez. Más de 48 horas”, bromeó la presentadora ante las risas de la aludida. “Os juro, prometo de verdad, que no voy a abandonar. Lo voy a hacer increíble, ya soy mucho más madura y no hago esas tonterías”, respondió la joven.

Sin embargo, han bastado quince días para que Marzoli haya incumplido su palabra, activando el protocolo de abandono de GH VIP 8. Dos semanas en las que Oriana no ha parado de lanzar varias quejas contra el programa, que le llegó incluso a consentir saltarse las normas del formato para ver a su novio sin restar dinero del premio final, tal y como indicaba la mecánica del reality. Además, la concursante criticó a GH VIP por no darles protagonismo durante las galas y por no ponerles los vídeos de su convivencia en la casa.

Oriana se la juega a Telecinco... por tercera vez

De este modo, Oriana Marzoli vuelve a jugársela a Mediaset, donde acumula ya tres abandonos voluntarios en sus realities [sólo resistió a La casa fuerte, que, eso sí, fue un programa de 38 días de duración]. El primero llegó en el año 2014, cuando la venezolana puso rumbo a Honduras para participar en Supervivientes. Tan sólo cuatro días después de su estreno, la extronista de Mujeres y hombres y viceversa, anunciaba su decisión de regresar a España.

Cuatro años más tarde, en 2018, Oriana entraba en la casa de GH VIP durante su sexta edición en Telecinco. Marzoli 'batió su propio récord' y abandonó el programa tras sólo dos noches de encierro. “Me siento muy agobiada, realmente no estaba preparada para entrar a otro reality. Llevo mucha carga encima de los anteriores, me está pudiendo no sabéis cuanto. Estoy cansada, necesito un tiempo alejada de los realities. Me quiero ir ya y sé que con esto ningún programa me va a tomar en serio, pero no puedo”, alegó Oriana, que pedía su salida del concurso al echar de menos “a una persona especial”.

Tras su polémica decisión, Oriana fue llevada días después a plató, donde Jorge Javier Vázquez le recriminó su actitud en nombre del programa y de la cadena. El catalán le informó de que se le iba a cobrar la penalización por romper su compromiso y la enfrentó a las duras críticas de los espectadores. Después de aquella noche, Mediaset dejó de contar con Oriana durante una larga temporada.

Este viernes, Oriana decidía consumar otro fracaso en España (que contrasta con su exitoso paso por varios realities del extranjero) abandonando la casa de GH VIP 8. Esta misma semana, la joven se derrumbaba durante el Límite 48 Horas, expresando su malestar dentro del programa: “No pensaba que fuese a ser tan duro. Estoy echando extremadamente de menos a mi novio y no es broma. De verdad, demasiado. Por otra parte, me siento como que no somos tan importantes porque ni siquiera podemos ver los vídeos. Para nosotros es una forma de sentirnos involucrados y no sé, me está entrando un agobio...”, dijo entre lágrimas. Tres días después, ha puesto fin a su andadura en la presente edición del formato.