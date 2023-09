'GH VIP' recibió quejas de sus concursantes por la dinámica de la gala y el desmentido de Karina a un cebo

GH VIP vivió este domingo una noche complicada por sus audiencias, más débiles que hace una semana en Telecinco, y también por la actitud de sus concursantes, que manifestaron su hartazgo ante el desarrollo y dinámicas del Debate que condujo Ion Aramendi en prime time.

Aquellos espectadores que siguieran la gala en televisión pudieron ver a algunos de los famosos participar en una serie de juegos y subastas, fruto de la mecánica del reality para esta edición. Sin embargo, y a juzgar por las palabras de ciertos participantes, no quedaron del todo contentos con su escaso protagonismo durante el directo.

Tal como se vio en el canal 24 horas, que ofrece la señal de la casa de Guadalix sin conexiones con plató, la primera en alzar sus quejas fue Oriana: “No sé cómo te tratan así. No sé cómo lo permites, con tu trayectoria”, dijo la participante a Laura Bozzo, en tono irónico, por su escasa presencia. “Te lo decía de coña, pero es verdad que veo que... un mínimo de respeto. Dame un segundo del protagonismo que nos merecemos”, denunció la ex de MyHyV.

En esas se unió Sol Macaluso, también indignada por las pocas conexiones de Aramendi con la casa. “Para eso que no conecten los domingos. Que monten los vídeos que desean mostrar. Conectamos diez segundos, en lo que dijeron los nombres de los nominados”. “Es verdad, ¿nosotros qué pintamos?”, agregó Oriana, que calificó lo sucedido como “heavy”. “Ni hola casi, no dio tiempo a nada”, apuntó otra compañera indignada.

Michael Terlizzi, que también estaba en la conversación, lamentó que la audiencia no hubiera podido ver sus looks. “Podemos ponernos la misma ropa para el martes”, propuso. “A mí me jode haberme gastado este look”, se quejó Pilar Llori, mientras el italiano y Oriana pusieron en marcha un plan para el Debate de la semana que viene: “El próximo domingo todos en pijama”, dijo él. “En plan rebelión”, apostilló ella.

Karina desmiente el cebo de Telecinco con 'GH VIP'

Quien sí tuvo protagonismo en la gala dominical fue Karina, que durante toda la jornada fue utilizada por Telecinco como reclamo para la cita nocturna. “Karina activa el protocolo de abandono”, anunció a mediodía Socialité, afirmando que la artista no aguantaba más y había decidido irse por su propia voluntad de la casa de Guadalix.

Karina activa el protocolo de abandono en #GHVIP8: "No sé si soy capaz de seguir porque soy una inútil" #Socialité24S https://t.co/0sVaacG4cT — SOCIALITÉ (@socialitet5) 24 de septiembre de 2023

Ya en directo en prime time, y tras cebar durante minutos la supuesta rendición de la concursante, Ion Aramendi cogió las riendas y habló con ella para conocer cómo se encontraba. “Mentalmente yo estoy bien, estoy contenta. Lógicamente tengo mi edad, las piernas se me hinchan un poquito y estoy limitadita porque yo en casa tengo mi ayuda. Aquí también tengo una ayuda increíble de todos los compañeros, pero yo mentalmente me siento bien”, manifestó.

“Sé que soy mayor y no puedo competir con una persona de treinta años, pero solamente quiero que la gente mayor tenga ánimo, que no nos vengamos abajo, que no nos encerremos en casa y que salgamos a la calle”, añadió Karina.

“¿Con ganas de continuar?”, le preguntó el presentador, dispuesto a zanjar dudas. “Sí, corazón, tengo ganas, ¡claro que sí! Por mis hijas, por mis instagrammers, por todos”, respondió ella rotunda, descartando que se le haya pasado por la cabeza abandonar.