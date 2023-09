Oriana desmiente “categóricamente” que haya abandonado 'GH VIP' y amenaza con “acciones legales”

Oriana Marzoli ha reaccionado con presteza a las informaciones sobre su salida voluntaria de GH VIP 8. La famosa venezolana contradice al comunicado oficial de programa y cadena, que hablaban específicamente de “abandono”, y asegura que su salida no ha sido por decisión propia.

“Desmiento categóricamente que haya abandonado el GH VIP 8”, afirma a través de Instagram. “Cualquier información oficial y/o extraoficial que dice que yo he abandonado es falsa de toda falsedad”, añade la ya exconcursante, que se reserva “el derecho de ejercer las acciones legales pertinentes”.

“Ya se sabrá toda la verdad”, indica también la extronista de Mujeres y hombres y viceversa, menos de dos horas después de que la dirección del reality show de Zeppelin TV informase al resto de concursantes de su adiós temprano al espacio. “Gracias a todos mis fans y a mis seguidores por el apoyo, nunca os hubiese defraudado”, asegura.

Oriana contradice la versión oficial del programa

Lo cierto es que poco parecía extrañar la salida motu proprio de la famosa de la casa de Guadalix de la Sierra, habida cuenta de los antecedentes. En el pasado, también interrumpió a las primeras de cambio su paso por Supervivientes 2014 (solo cuatro días) y por GH VIP 6 (apenas dos noches). En este caso, su adiós se produce dos semanas después del comienzo del concurso, cuando prometió prometió a Marta Flich que no iba a abandonar, pero tras haber protagonizado un primer conato de salida en los primeros días de convivencia.

Esa situación llevó al programa a proponer a la joven un encuentro con su novio Daniele, eso sí, a cambio de restar una parte del premio económico aparejado a la victoria. El dilema provocó un ataque de nervios a la concursante, pero finalmente se resolvió a su favor: Gran Hermano acabó saltándose sus propias normas y permitiendo un breve careo de la pareja “para garantizar el bienestar” del novio, muy enfadado por la situación. Durante los siguientes días, la concursante criticó a GH VIP por no darle protagonismo en las galas y por no poner los vídeos de su estancia. Pero también prosiguió con sus dudas sobre su continuidad por la “dureza” del concurso.

De ahí, saltamos a la sobremesa del viernes 29 de septiembre, cuando sin previo aviso el Súper se dirigía al resto de concursantes en estos términos: “Quiero comunicaros algo: Oriana ha abandonado el concurso”. Ante el shock e incredulidad de los presentes en la casa, desde el jueves noche con un miembro menos por la expulsión de Luca, la voz del programa ratificó que no era una broma: “Cada uno tenéis vuestros motivos. La vida en directo continúa. Sigamos en el concurso. Gracias a todos y que os aproveche”.

De ahí que sorprenda esta versión contrapuesta de la protagonista de la noticia, versión también en italiano para sus fans en Italia, donde sí ha tenido un paso más lustroso por formatos de telerrealidad. En España, Marzoli solo había “resistido” el aislamiento de La casa fuerte, si bien se trataba de un reality de menor duración (38 días).

'GH VIP' dará “los motivos que la han llevado a abandonar”

Por eso mismo, GH VIP 8 parece reaccionar al comunicado de la exparticipante y anuncia que emitirá “las últimas imágenes de Oriana en la casa y los motivos que la han llevado a tomar la decisión de abandonar el reality” durante el debate que conducirá Ion Aramendi este domingo 1 de octubre.

Como anticipo, el programa ya muestra un clip de apenas 20 segundos donde se muestra a Oriana muy enfadada en el confesionario. Eso sí, sin determinarse el contexto de esas imágenes, ni el desencadenante de su reacción.

“¡Yo me largo! ¿Qué quieres que te diga? No voy a jugar. Me largo, ¡y punto! No me importa una mierda. A otra, a mí, ¡no!”. A continuación, se la ve insistiendo: “Ábreme, te lo pido por favor. Me quiero ir, no aguanto más”.