Emma García desvela el famoso al que le propusieron colaborar en 'Fiesta' y lo rechazó: “No quiere volver a la tele”

La entrega de Fiesta de este domingo, 31 de abril, trató el complicado estado de salud del padre de Julián Contreras, quien padece una enfermedad incurable en los ojos.

Tras comentar las dificultades económicas por las que pasa el ex marido de Carmina Ordoñez, Emma García recordó que el hijo - también Julián Contreras- trabajó con ella en otros programas: “Un tipo encantador”, añadió.

Sobre el que Saúl Ortiz lamentó que podría estar “sufriendo el síndrome del terapeuta infantil, que siente que es como la muleta de sus padres”. Y explicó que hace unos días “Sandra Barneda le ofreció en directo un trabajo como contertulio en el programa [Así es la vida]”.

Al escuchar tales palabras, Emma recordaba que desde Fiesta también quisieron contar con él: “Pero él no quiere volver a la tele. Nosotros también se lo hemos ofrecido”, desveló.

Algo con lo que el colaborador estuvo de acuerdo: “No quiere volver porque quiere seguir con su canal de youtube. Muchos invitados se niegan a participar y dice que sabe perfectamente por qué es y le parece muy duro. Hay gente que no se quiere relacionarse con él en estos momentos”.

Sobre esto mismo, Makoke criticó que estén pasando por un momento crítico económicamente y no acepten dos ofertas que le están haciendo para trabajar. Una incoherencia a la que Emma se sumó: “A mí también me gustaría saber la respuesta”.

Y Aurelio Manzano intentó poner luz en la oscuridad: “Yo he hablado con él y Julián lo niega, dice que oficialmente solo ha recibido esta oferta, pero que no le convenció. No le compensaría lo que le ofrecieron. Pero dice que no ha tenido más”.