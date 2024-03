Críticas desde 'Fiesta' al abandono de Carmen Borrego en 'Supervivientes': “A otros no los han sacado de la isla”

El abandono de Carmen Borrego en Supervivientes 2024 ha provocado un amplio debate en los programas de Telecinco. La concursante deja la isla de los famosos por prescripción médica (padece un “cuadro de ansiedad reactivo”), pero su comportamiento durante las tres semanas que ha aguantado en Honduras ha sido muy cuestionado por algunos de sus compañeros de Mediaset.

Incluso hay quienes sugieren que la hija de María Teresa Campos ha tenido un trato de favor por parte de la organización. De hecho, es algo que se lleva comentando desde que empezó el reality: si Borrego no ha realizado algunas de las pruebas es porque la organización de Supervivientes se lo ha permitido.

Marisa Martín Blázquez, tertuliana de Fiesta, considera que la hermana de Terelu Campos ha tenido un trato desigual: “Voy a decir algo que a lo mejor es políticamente incorrecto. He visto a Pedro García Aguado [otro de los concursantes] con un ataque de ansiedad brutal pidiendo que le ayudaran, y a él no le han sacado de la isla a pesar de eso. A otros no los han sacado de la isla por eso”, comentó en el magacín que presenta Emma García.

Blázquez cree que Borrego “ha aguantado bastante” en la isla, y aunque no le parece “una buena superviviente”, sí opina que es “un personaje buenísimo para un reality show” porque “es una mujer divertida”.

Dicho esto, su compañera Belén Rodríguez le recordó que el análisis médico que se le practicó a Borrego es evidente: “Es un estado de ansiedad que no puede superar en la isla”.

Carmen Borregó pasó varios días en observación hasta que el jueves recibió el informe del servicio sanitario de Supervivientes: “Tras pasar un período bajo observación y tratamiento psicológico y médico, no consigue controlar el alto nivel de ansiedad que le provoca su posible regreso al concurso. Al tratarse de un cuadro de ansiedad reactivo se aconseja que cese su participación en el programa”, dice el comunicado que leyó Jorge Javier Vázquez en la gala del 28 de marzo.