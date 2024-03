Tensión en 'De Viernes' por una llamada en directo: “En el contrato pedí que no entrara esta persona”

María Ángeles Grajal, viuda del torero Jaime Ostos, fue entrevistada este 29 de marzo en Telecinco, en el programa De Viernes, junto a su hijo Jacobo Ostos. El motivo de su visita no era otro que el enfrentamiento surgido entre ellos y los hijos que el diestro tuvo con otra mujer. La herencia del sevillano es, como en tantas ocasiones, el origen de esta disputa familiar.

Grajal amenazó con abandonar el plató cuando el programa recibió la llamada de Gabriela Ostos, que es hermana de Jacobo pero no es su hija. Al parecer, la señora había pedido explícitamente que no se produjera esta intervención: “En el contrato dije que no quería, ¿me oyes?”, le espetó a la presentadora Beatriz Archidona cuando esta, obviando sus palabras, saludó a Gabriela.

“¿Me estás oyendo? ¡Me voy!”, exclamó indignada al ver que su interlocutora la estaba ignorando. En ese instante, Jacobo, que estaba en una sala contigua al plató, entró al estudio pidiendo a su madre que aguantara el chaparrón.

“Había pedido que no entrara esta persona”

Pero María Ángeles no estaba dispuesta a que le dieran la espalda de este modo, por lo que insistió en que ella se había negado a participar en un debate como el que se estaba proponiendo.

“Yo en el contrato había pedido que no entrara esta persona”, se quejó por tercera vez. En esta ocasión, Santi Acosta, el copresentador de De Viernes, intervino para poner en duda que esta exigencia se hubiera plasmado en el contrato firmado por los entrevistados y el programa: “Creo que no está, pero lo miramos después”, señaló el periodista para, a continuación, dar paso a Gabriela, que soltó su discurso durante apenas dos minutos.

Prefirió no debatir con Jacobo y María Ángeles, así que colgó el teléfono en cuanto dijo lo que quería decir.

Al acabar la entrevista, Acosta puntualizó que “no estaba en el contrato que no pudiera haber llamadas”. “Que sepáis que no ha sido una encerrona”, les aclaró.

Es una situación muy parecida a la que se produjo hace poco más de un mes durante una entrevista de Julián Contreras. En aquella ocasión, al igual que ahora, el hijo de Carmina Ordóñez criticó al programa por facilitar una conexión telefónica que, según dijo, el había pedido que no se produjera.