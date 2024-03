Carmen Borrego abandona 'Supervivientes 2024' por decisión de los médicos: “No mienten, lo he pasado mal”

Supervivientes 2024 anunció este jueves 28 de marzo que Carmen Borrego dejará el reality por recomendación médica. Tres semanas después de empezar la aventura, la concursante se ha tenido que despedir de sus compañeros por “un cuadro de ansiedad reactivo”.

Días atrás, la hija de María Teresa Campos se había puesto en manos del personal sanitario para que se valorase su estado físico y psicológico. Estaba comiendo poco y se encontraba muy nerviosa, visiblemente alterada. Quería dejar el concurso.

Finalmente, Borrego, el fichaje estrella de Supervivientes 2024, deja el reality. Recibió la noticia en la gala de este jueves, mediante un comunicado que leyó Jorge Javier Vázquez: “Tras pasar un período bajo observación y tratamiento psicológico y médico, no consigue controlar el alto nivel de ansiedad que le provoca su posible regreso al concurso. Al tratarse de un cuadro de ansiedad reactivo se aconseja que cese su participación en el programa”.

Carmen Borrego, ante su salida: “Me voy con la pena de no haber conseguido estar aquí un poco más”

Ella tenía sensaciones encontradas porque, en parte, le “gustaría poder continuar” con sus compañeros“, pero reconoció que no sabía si estaba ”preparada para ello“. Y tras escuchar el veredicto del servicio médico de Supervivientes, la colaboradora acató la decisión y no quitó ni una coma a lo que se acababa de decir.

“No mienten, lo he estado pasando mal”, explicó la ya exconcursante, que siempre tuvo dudas sobre si había hecho bien en fichar por el reality. “Pensaba que estaba un poco mejor, pero ya veo que los médicos han decidido que no. Me voy a quedar con lo mejor de este concurso y me voy con la pena de no haber conseguido estar aquí un poco más”.

De este modo, Carmen Borrego volverá a España de inmediato, y es posible que próximamente empiece a comentar el programa desde los platós de Telecinco.