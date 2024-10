Emma García frenó la fuerte bronca entre Alexia Rivas y Alejandro Albalá en 'Fiesta': “Esto hay que dejarlo claro”

La dramática entrevista que Isa Pantoja concedió a De Viernes (Telecinco) la semana pasada ha dado alas a todos aquellos que algún día tuvieron relación con Cantora, entre ellos Alejandro Albalá, exmarido de la joven, quien este sábado protagonizó un acalorado debate en Fiesta con Alexia Rivas.

El tertuliano enfadó a su compañera al cuestionar las sorprendentes revelaciones de la hija de la cantante, que el 18 de octubre contó en Telecinco los desprecios que había sufrido en su casa, incluso por parte de su madre, desde que era bien pequeña.

“Ella tampoco se ha portado bien con su familia”, aseguró Albalá, indignado por el hecho de que su expareja se esté lucrando con esta situación. “Albalá, tú estás haciendo lo mismo, estás aquí sentado por Isa y te estás lucrando de ella”, le espetó Rivas.

El joven le recordó que él, al igual que ella, es colaborador del programa, y que existe una diferencia fundamental entre los dos: “Yo estuve casado con ella y los conozco; tú hablas sin conocerlos”.

Dicho esto, el cántabro endureció el tono y pasó al ataque: “A saber de dónde vienes tú”, le dijo en referencia al mediático caso que protagonizó Alexia Rivas durante el confinamiento de la pandemia, cuando la joven, que entonces ya trabajaba como reportera, se hizo archiconocida al publicarse un vídeo que sugería que tenía un supuesto romance con Alfonso Merlos.

Rivas no rehuyó el debate. “¿Yo de dónde vengo?”, le preguntó insistentemente mientras él evitaba concretar su afirmación: “No hace falta que te lo recuerde, lo sabes muy bien”.

La periodista le pidió que fuera “valiente”, que aclarara a qué se estaba refiriendo, y al ver que no conseguía su propósito, aprovechó para remarcar que ella estudió una carrera universitaria para estar donde está.

Al ver que la tensión aumentaba más de lo debido, la presentadora de Fiesta intervino para calmar las aguas. “Alexia salió donde salió en el confinamiento, que no lo voy a volver a repetir, pero ella ya estaba trabajando”, precisó Emma García.

Al tertuliano no le hizo demasiada gracia esta puntualización, que solo interrumpió en una ocasión para insistir en que él habla con conocimiento de la familia Pantoja porque estuvo casado con Isa durante cinco años. Sobre este punto, la presentadora no le quitó ningún mérito: “Estás aquí porque estás hablando de tu vida y tienes todo el derecho a hacerlo, pero vamos a dejar las cosas claras: ella, efectivamente, salió en el confinamiento como salió y lo vimos todos, pero ya estaba trabajando y no está aquí porque salió en bragas, esto hay que decirlo y dejarlo claro”, sentenció García.